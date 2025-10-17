Más Información

Álvarez-Buylla evade señalamientos de conflicto de interés; “No tengo idea de qué me hablas…”

La mañanera de Sheinbaum, 17 de octubre, sigue la transmisión en vivo

Reprobados, alumnos en matemáticas y lenguaje

Cámara de Diputados aprueba con cambios en lo particular Ley del IEPS; se reduce a la mitad el impuesto a refrescos light

Inundación se lleva el sustento de los naranjeros

Sheinbaum anuncia fecha de entrega de apoyos a damnificados por lluvias; censos de viviendas avanzan

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil () prevé ambiente caluroso después del mediodía, para este viernes 17 de octubre en la Ciudad de México.

Lluvias en el sur y poniente de la capital

Se espera cielo medio nublado a nublado con condiciones para ligeras aisladas y algunos chubascos, principalmente en el sur y poniente de la ciudad.

De acuerdo con el Boletín Meteorológico, los vientos serán de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora.

En las próximas 24 horas se prevé una temperatura máxima de 25°C y mínima de 15°C, con lluvia menor a 10 milímetros.

No hay condiciones para tiempo severo en la capital del país.

Clima en la CDMX. Foto: captura de pantalla
