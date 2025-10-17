La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso después del mediodía, para este viernes 17 de octubre en la Ciudad de México.

Lluvias en el sur y poniente de la capital

Se espera cielo medio nublado a nublado con condiciones para lluvias ligeras aisladas y algunos chubascos, principalmente en el sur y poniente de la ciudad.

De acuerdo con el Boletín Meteorológico, los vientos serán de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora.

Lee también En el oriente, sin aplicar alza al pasaje

En las próximas 24 horas se prevé una temperatura máxima de 25°C y mínima de 15°C, con lluvia menor a 10 milímetros.

No hay condiciones para tiempo severo en la capital del país.

Clima en la CDMX. Foto: captura de pantalla

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot