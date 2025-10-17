Más Información

Suman 72 personas fallecidas tras las intensas lluvias en cinco estados del país; hay 48 personas no localizadas

EU detiene a sobrevivientes de ataque a presunta embarcación con drogas en el Caribe, reporta AP

Gobierno y refresqueras llegan a acuerdo para reducir consumo de bebidas azucaradas; limitarán publicidad dirigida a niños

Álvarez-Buylla evade señalamientos de conflicto de interés; “No tengo idea de qué me hablas…”

Reprobados, alumnos en matemáticas y lenguaje

Van por castigar la extorsión con hasta 15 años de cárcel; Gobierno federal enviará iniciativa de ley

Culiacán, Sin. En un campo deportivo de beisbol de la sindicatura de Aguacaliente de Gárate, en el municipio de , se localizó un enorme cazo con , al parecer de dos personas, por lo que el lugar en forma inicial fue resguardado por elementos del Ejército y la Marina.

Los elementos de la Policía Municipal de Concordia fueron alertados que a un lado del campo deportivo, se encontraba un gran recipiente, de donde salían fuertes olores a sangre, por lo que al presentarse en el lugar, en compañía de las fuerzas federales certificaron que se encontraban restos de cuerpos mutilados.

Una de las primeras versiones que se divulgo fue en el sentido del hallazgo de cabezas humanas en ese sitio, lo cual no ha sido confirmado, ya que los restos humanos fueron levantados por elementos de la Fiscalía General del Estado para investigar los hechos.

En diciembre del año pasado, en esta misma sindicatura fueron localizados los cuerpos de cuatro personas del sexo masculino, tres de las víctimas fueron identificados, con los nombres, Carlos “N”, Mauricio “N” y Ricardo “N”, vecinos de esta misma comunidad.

