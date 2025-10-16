La mañana de este jueves se registró un enfrentamiento entre elementos del Ejército Mexicano y civiles armados en una brecha cercana a los límites entre Coahuila y Nuevo León, y en donde dos militares resultaron heridos.

De acuerdo con la Fiscalía de Coahuila, los hechos ocurrieron a las 6:30 de la mañana cuando en una brecha conocida como El Callejón en el municipio de Hidalgo, elementos del Ejército realizaban un patrullaje de supervisión y fueron agredidos por personas armadas que viajaban en un vehículo particular.

La agresión fue repelida por los elementos, mientras que los civiles armados emprendieron la huida.

Dos elementos del Ejército Mexicano resultados lesionados, los cuales no cuentan con heridas de gravedad que pongan en riesgo su vida, quienes recibieron atención médica inmediata.

Se aplicó el protocolo de blindaje de la entidad con fuerzas federales, estatales y municipales en recorridos en carreteras, brechas y caminos rurales. Hasta el momento no hay información sobre personas detenidas.

