Jiutepec.- La fue atacada por la violencia desde la madrugada y mañana de este jueves, con dos ataques armados que dejó un saldo de cuatro personas asesinadas a balazos, entre ellos una mujer.

El primer ataque ocurrió alrededor de la 1:20 de la madrugada sobre la calle Francisco Villa, y de acuerdo con testigos la mujer se encontraba con varias personas cuando dos hombres en motocicleta se acercaron y uno de ellos disparó. Al arribar, los paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Horas después, a las 08:47, otro ataque dejó tres hombres sin vida dentro de un domicilio en la calle Niño Artillero esquina con Niños Héroes. Vecinos señalaron que los presuntos responsables escaparon en un vehículo March blanco y un Ibiza negro.

La policía acordonó la zona y dio aviso a la Fiscalía General del Estado, que se encargó del levantamiento de los cuerpos e inició las investigaciones para esclarecer los hechos.

afcl/LL

