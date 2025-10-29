Culiacán.- Cerca de una parada de autobuses, en la sindicatura de San Pedro, Navolato, fueron localizados los cuerpos de un hombre y una mujer, cuyas identidades aún se desconocen, con estos nuevos homicidios, suman 64 féminas de diversas edades que han sido victimadas en forma violenta este año.

Una llamada a las líneas de emergencia notificó el hallazgo de la pareja asesinadas, se trata de un hombre de apariencia joven, de complexión regular, el cual vestía playera color negro y un pantalón de mezclilla color azul.

Según los primeros reportes, los cuerpos de estas dos personas fueron bajados de una camioneta por personas no identificadas, cerca de una parada de camiones, en la que entronca con la carretera vieja a la sindicatura de San Pedro, Navolato.

El sábado pasado, un grupo de personas que se encontraban fuera de una casa por la calle Monte Gilbao, del fraccionamiento Santa Roció, fueron atacados a balazos por desconocidos. En el lugar de los hechos perdieron la vida dos hombres y una adolescente de nombre Fátima Guadalupe “N”, de 14 años, cuya madre de nombre Silvia Janeth “N”, de 40 años, resultó herida.

Un reporte a las líneas de emergencia alertó a las autoridades de seguridad pública sobre un ataque a balazos contra varias personas que se encontraban fuera de una casa ubicada por la calle Monte Gilbao, del fraccionamiento Santa Roció.

El personal de la Policía Estatal Preventiva y de la Marina que se presentaron en el lugar del atentado, encontraron en el pasillo de entrada de la vivienda tiradas en el piso madre e hija, por lo que el personal de la Cruz Roja que se prestaron a brindarles ayuda, determinó que la menor de edad no presentaba signos vitales

afcl/LL