Culiacán.— En varios enfrentamientos registrados en la comunidad de Agua Blanca, sindicatura de Tepuche, al extremo nororiente de Culiacán, fuerzas federales y estatales abatieron a siete civiles armados y aseguraron equipo táctico, cargadores y 13 armas automáticas.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado dio a conocer que elementos de la Policía Estatal Preventiva descubrieron un campamento improvisado con varios hombres armados, por lo que solicitaron el refuerzo del Ejército y la Guardia Nacional.

Los civiles armados al notar la presencia de las fuerzas de seguridad trataron de huir y agredieron a los elementos, lo que desató una serie de enfrentamientos en los que siete civiles armados murieron, mientras que el resto de sus compañeros lograron escapar.

En el lugar, las autoridades incautaron 13 armas automáticas, seis rifles AK-47, 21 cargadores abastecidos, 790 cartuchos útiles calibre 7.62X 39 y equipo táctico.

Reportan ataques en Badiraguato

A la par, en las comunidades serranas de Badiraguato se han presentado ataques con lanzamiento de artefactos explosivos desde drones, lo que ha provocado el desplazamiento de familias a municipios cercanos, reveló el gobernador Rubén Rocha Moya.

Señaló que derivado de los reportes de confrontaciones armadas en ese municipio, las fuerzas federales y estatales han efectuado varios operativos, en los que se ha logrado asegurar una gran cantidad de drones y de explosivos de fabricación artesanal.

Rocha Moya indicó que, además, por estos ataques muchas personas han tenido que trasladarse a otras zonas del estado por seguridad; el gobierno de Badiraguato y el de Sinaloa atienden a los desplazados y se lleva un registro de su reubicación.

Asesinan a 3 hombres

Este martes, tres hombres fueron asesinados a balazos en la capital del estado y en el municipio de Navolato; además, una mujer de 27 años resultó gravemente herida luego de que un sujeto armado se hizo pasar por un cliente en la ferretería donde trabajaba, y le disparó al interior del negocio, ubicado por el boulevard López Mateos, en la sindicatura de Aguaruto, en el extremo poniente de Culiacán.