Culiacán, Sin.- En un nuevo acto delictivo, personas armadas tumbaron el portón principal de un colegio privado con un vehículo en reversa, al cual le prendieron fuego, lo que provocó un incendio que causó daños al edificio escolar, ubicado en la colonia Guadalupe, en la capital del estado.

La nueva acción delictiva tuvo lugar a solo 24 horas de que grupos armados atacaron dos residencias, una de ellas ubicada en el fraccionamiento Santa Fe, en Culiacán, esta fue blanco de disparos con armas automáticas e incendiada, por lo que el fuego, alcanzó un vehículo y los muebles.

Sobre el nuevo hecho, las autoridades de seguridad pública dieron a conocer que llamadas anónimas de vecinos de la calle Rio Quelite, casi esquina con la avenida Manuel Bonilla, de la colonia Guadalupe reportaron un incendio en un plantel educativo privado.

En un inicio, los vecinos presumieron que se trató de un accidente, sin embargo, los cuerpos de auxilio que llegaron a sofocar el fuego, se percataron que el incendio fue provocado, al impactar la unidad en reserva contra la puerta principal y luego le prendieron fuego.

La Fiscalía General del Estado fue notificada sobre este nuevo hecho se violencia que se suma a los ataques que han sufrido un total de 146 inmuebles, en un lapso de 14 meses, los cuales han sido blanco de disparos de armas de fuego, varios de ellos vandalizados e incendiados por personas desconocidas.

En los casos más recientes, sobre la calle San Andrés, del fraccionamiento Santa Fe, una residencia de dos pisos, fue blanco de disparos en la fachada, puertas y ventanas y fue incendiada, por lo que un vehículo y los muebles fueron consumidos por el fuego.

Poco después, en otro fraccionamiento, denominado Espacios Barcelona, personas armadas descendieron de vehículos y dispararon en varias ocasiones contra la fachada, puertas y ventanas, sin que se reportaran personas lesionadas.

Atacan a dueño de peluquería

Atacan a dueño de peluquería en Sinaloa (18/11/2025). Foto: Especial

Culiacán, Sin.- En una peluquería, ubicada en el boulevard de las Orquídeas, en el fraccionamiento Colinas de la Ribera, en Culiacán, fue asesinado de varios disparos su propietario, José Leonardo “N”, de 49 años de edad, sin que sus agresores lograran ser detenidos por las autoridades de seguridad.

Los empleados de varios negocios que se ubican en la misma calle al escuchar las detonaciones de armas de fuego lo reportaron a las líneas de emergencia, por lo que hubo una rápida respuesta, con personal de las corporaciones policiacas y de los cuerpos de auxilio, los cuales dictaminaron que la victima no presentaba signos vitales.

Elementos de la Semefo recogen el cuerpo del homicidio (18/11/2025). Foto: Especial

José Leobardo “N”, fue encontrado tirado casi a la entrada de la peluquería, lo que hace presumir que este al abrir la puerta del negocio fue atacado a balazos por una o dos personas, los cuales huyeron rápidamente del lugar.

La víctima era conocido por su actividad en el corte de pelo y delineación de la barba de su clientela en la zona de Santa Fe, por lo que se desconocen los motivos de su muerte violenta, en el fraccionamiento Colinas de la Rivera.

