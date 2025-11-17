Culiacán.- Nuevos ataques se registraron contra dos residencias, una de ellas ubicada en el fraccionamiento Santa Fe en Culiacán, esta fue blanco de disparos con armas automáticas y la incendiaron, por lo que el fuego alcanzó un vehículo y los muebles.

Las autoridades de seguridad estatal y municipal fueron notificadas que la mañana de este lunes personas armadas colocaron en reversa un vehículo y lo metieron a la cochera, dispararon contra la fachada, puertas y ventanas y luego le prendieron fuego al inmueble, sin que se tenga reporte de personas lesionadas.

Pese a que personal de bomberos que se presentó al sitio logró controlar el fuego, el incendio destruyó todo lo que había en el interior de la residencia de dos pisos, sin que hubiera personas en su interior.

Poco antes de este hecho, en el fraccionamiento Espacios Barcelona de la capital del estado, personas desconocidas con armas automáticas dispararon en varias ocasiones contra la fachada de una residencia, la cual resintió daños en su fachada, puertas y ventanas, sin que personas resultaran lesionadas.

Foto: Especial

El inmueble que se ubica sobre la avenida Barcelona recibió docena de impactos de balas de grueso calibre en su fachada sin que esta fuera incendiada, como sucedió con otros inmuebles.

La mañana del pasado fin de semana se produjo un nuevo ataque contra una vivienda se registró por personas armadas en el fraccionamiento Santa Fe, en Culiacán, los cuales la allanaron y le prendieron fuego.

El incendio consumió todos los muebles que se encontraban en su interior, sin que hubiera personas lesionadas por el siniestro, el cual es investigado por la Fiscalía General del Estado aun cuando no se tiene denuncia por el allanamiento y los daños causados.

Dado que en dicha residencia se presume se encontraban muebles y artículos plásticos, una densa nube negra muy toxica se filtró a viviendas cercanas, por lo que vecinos tuvieron que salir de sus hogares hasta que se ventilaran.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL