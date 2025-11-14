La coordinadora de MC en la Cámara de Diputados, Ivonne Ortega, pidió al gobierno federal, y específicamente a Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que refuerce la seguridad para su correligionario y alcalde electo de Jáltipan, Veracruz, Gildardo Maldonado, después de que ayer, sujetos armados dispararon contra la fachada de su rancho.

“Condenamos el cobarde ataque en contra de nuestro compañero Gildardo Maldonado, alcalde electo en Jáltipan, Veracruz, hacemos un urgente llamado a la @FGR_Ver, @SSPCMexico y al Gobierno Federal a investigar esta amenaza y brindar, a la brevedad, el acompañamiento necesario. Además, solicitamos que se refuerce la seguridad en la región con presencia de fuerzas federales para garantizar su protección y la de todas las personas habitantes de su municipio.

De acuerdo con reportes oficiales, no hubo personas lesionadas ni fallecidas; incluso se reportó que el alcalde electo se encontraba en la ciudad de Xalapa.

Sin embargo, cabe recordar que em lo que va de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum han sido asesinados 10 presidentes municipales hasta la fecha; el último fue el alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, el pasado 1 de noviembre.

En los últimos 25 años, 119 alcaldes en funciones y electos han sido asesinados; el estado con más homicidios de presidentes municipales es Oaxaca, con un total de 24; le siguen Michoacán, con 20; Veracruz, con 13; Guerrero, con 12; Puebla, con ocho; Durango, con seis y Jalisco, con cinco, mientras que en Chihuahua y Estado de México se documentaron cuatro casos, respectivamente.

