Sujeto armados dispararon contra la fachada del rancho del alcalde electo del municipio veracruzano de Jáltipan, Gildardo Maldonado, perteneciente al Partido Movimiento Ciudadano.
Durante el ataque ocurrido la madrugada de este jueves, no hubo personas lesionadas ni fallecidas; incluso se reportó que el alcalde electo se encontraba en la ciudad de Xalapa.
A la zona del ataque arribaron elementos de diversas corporaciones, quienes llevaron a cabo un operativo de búsqueda de los agresores en distintos municipios cercanos.
La Fiscalía General del Estado inició una investigación del caso.
