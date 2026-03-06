La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que se encamina a formar en la Ciudad de México una “policía feminista”.

También anunció nuevos apoyos y el premio anual de la mujer policía, para reconocer el esfuerzo y dedicación.

Durante un encuentro al que asistieron 600 mujeres policías, la mandataria capitalina señaló que se requiere un cuerpo de policía, con perspectiva de género. Subrayó que en la policía la mayoría de los integrantes son hombres, por lo que se tiene que realizar acciones de formación, de capacitación y de reeducación todos los días” para que haya igualdad y equidad de género.

“Tenemos, que pensar qué tipo de policía debe tener la Ciudad de México, y estamos convencidas que necesitamos una policía feminista para la ciudad de derechos y libertades. Eso es muy importante, porque implica una transformación no solo de ustedes, sino de todos los hombres policías. Porque para cambiar no debe ser solo tarea de las mujeres, también tiene que ser tarea de los hombres. Los hombres policías deben tener conciencia de género, y los hombres policías deben empezar a respetar desde los trabajos, desde lo interno y desde sus compañeras, y los hombres policías deben tener mucha, pero mucha claridad de los cambios que tenemos que hacer”, refirió.

Foto: Especial

“Así que si el modelo de policía para esta ciudad democrática y de derechos es una policía, Y no hablo solo de mujeres, sino un cuerpo de policía, un modelo de policía con perspectiva de género, la mayoría de los integrantes de la policía son hombres”.

También reconoció el trabajo y aportación a la ciudad del cuerpo de policías donde 20 mil son mujeres, “Mujeres policías que han sufrido ser policías, que han batallado con la familia para ser policías”.

“Quiero decirles que estamos muy orgullosas de ustedes. Como jefa de gobierno, quiero reconocer el trabajo que hacen todos los días. Y no es lo mismo ser hombre policía que mujer policía. Enfrentamos la familia y luego al interior de la policía, en medio de muchos hombres, empieza otra discriminación por ser mujer. Entonces, se sufre en el hogar por ser policía y en la policía por ser mujer. Hay que ir enfrentando esta situación. Ustedes juegan un rol fundamental y un papel ejemplar. Y desde el gobierno de la ciudad nos sentimos orgullosas de tener mujeres policías como ustedes”.

Lee también 8M: Alistan operativo por marcha

Nuevos apoyos

Brugada anuncia nuevos apoyos y premio anual a la mujer policía. (Foto: especial)

La mandataria capitalina anunció que se otorgará un apoyo económico extra a todas las mujeres policías, madres de menores de edad.

También fortalecerá el sistema público de cuidados dentro de este gremio de protección ciudadana. “¿Y qué necesitamos? Que alrededor de los sectores de policía podamos tener lo necesario, podamos tener allí los centros de cuidado infantil de 45 días hasta 6 años, alrededor de los sectores, Podamos tener lavanderías públicas gratuitas, tener comedores, no para que coman en ese momento, sino que lleven su comida y ya no tengan que llegar a hacer de comer”.

También anunció que se otorgará el premio anual de la mujer policía, “para reconocer su valentía, su compromiso, su contribución a la seguridad”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/cr