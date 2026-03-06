La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este viernes 6 de marzo se tiene prevista una concentración a las 11 horas de la Asamblea Nacional por el Agua la Vida y el Territorio en las instalaciones del Centro Nacional de Comunicación Social, en la colonia Roma Norte. Otorgarán una rueda de prensa para informar sobre el plan de acción a seguir para exigir el cumplimiento de sus demandas: cancelación de las 200 órdenes de aprehensión que criminalizan injustamente a más de 400 defensores mazatecos.

El grupo Liberación Animal MX se manifestará a las 10:30 horas, en los juzgados de Doctor Lavista. Exigen justicia para una perrita asesinada por una habitante de la alcaldía Coyoacán y piden que no haya impunidad en casos de maltrato animal.

Familiares de personas desaparecidas se harán presentes a las 11 horas en la Plaza de las Familias Buscadoras en la colonia Doctores. Llevarán a cabo el evento "Bordada Colectiva" en el que colgarán fotografías de sus familiares desaparecidos en las ramas de los árboles como un acto de memoria y para exigir justicia.

El Comité de Estudiantes Organizados de la Preparatoria 2 "Erasmo Castellanos" realizarán un mitin a las 12 horas. Van a informar sobre los últimos acontecimientos y las denuncias por acoso hechas dentro de las instalaciones de la escuela.

El Colectivo Plataforma 420 se manifestará a las 13 horas en el bajo puente de Río Churubusco y Añil, en la colonia Granjas México. Realizarán un evento político-cultural y una mesa informativa sobre la reducción de riesgos y daños asociados al uso de drogas.

