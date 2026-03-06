Diputados de oposición ven lejano que el Plan General de Desarrollo (PGD) pueda aprobarse antes del Mundial, como lo propuso la directora del Instituto de Planeación, Patricia Ramírez.

La presidenta de la Comisión de Planeación en el órgano legis- lativo local, Olivia Garza, mencionó que la posibilidad de que el PGD se avale antes del Mundial está totalmente fuera de lugar.

“El Instituto de Planeación es el primero que debe buscar una formulación seria y no apresurar las cosas para su aprobación. Nosotros consideramos que si se respetan los procesos y cada una de las facetas de construcción del plan, lo estaríamos discutiendo en el Congreso hasta el tercer año legislativo, no antes”, mencionó a EL UNIVERSAL.

La panista no descartó que Morena quiera imponer un instrumento de planeación mal hecho “y utilice su mayoría para avalarlo, porque puede ser aprobado, aunque no tenga la legitimidad de la ciudadanía”.

Royfid Torres, de Movimiento Ciudadano, coincidió en que si se toma en serio el plan, no puede aprobarse antes del Mundial.

“En este periodo ordinario no se va a aprobar porque, si se lo toman en serio, pues tienen que ir a la mesa a analizar todas las observaciones, a sistematizarla, a modificar el proyecto, generar el nuevo documento, sustentarlo y, en todo caso, enviarlo al Congreso. Me parece que ni siquiera en este año vamos a tener noticias del plan. Lo advertíamos, necesitábamos un instituto autónomo, independiente, que le entendiera a los procesos de consulta, y me parece que eso es lo que nos está faltando”, dijo a este medio.