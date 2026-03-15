Tlalnepantla, Méx.- Autoridades de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala informaron que no existe riesgo para la comunidad universitaria, luego de que se reportara un olor similar al amoniaco en las inmediaciones del campus.

A través de un comunicado, la institución detalló que el reporte fue realizado por vecinos de la zona de Los Reyes Iztacala, por lo que personal de Bomberos de la UNAM, con apoyo de Protección Civil del plantel, realizó un recorrido de verificación dentro del campus central.

Durante la inspección se revisaron distintos espacios de las instalaciones con el objetivo de localizar el posible origen del olor; sin embargo, las autoridades universitarias señalaron que no se encontró alguna fuente interna que pudiera generar dicho aroma.

Lee también Gobierno de CDMX supervisa hoteles de paso para verificar que cumplan con normatividad; buscan prevenir delitos

Descartan riesgo en FES Iztacala tras reporte de olor similar al amoníaco (15/03/2026). Foto: Especial

Tras la revisión, la Comisión Local de Seguridad de la facultad determinó que no existe riesgo para estudiantes, docentes, trabajadores y visitantes que acuden al plantel.

La facultad indicó que se mantendrá atenta a cualquier reporte que pudiera surgir por parte de la comunidad o de los habitantes de la zona, además de continuar con las acciones de monitoreo correspondientes para garantizar condiciones seguras dentro de sus instalaciones.

Vecinos de la colonia Los Reyes Iztacala y comunidades aledañas mantienen comunicación con autoridades del gobierno municipal para atender la denuncia por la presencia de malos olores en la zona.

Lee también Rescatistas solicitan más apoyos para fortalecer los refugios animales; piden políticas públicas contra el abandono animal

De acuerdo con habitantes del lugar, desde hace más de tres semanas se percibe en el ambiente un olor similar al amoniaco, e incluso comparable con orina de gato, situación que ha generado preocupación entre la población.

Ante ello, los vecinos hicieron un llamado a las autoridades municipales para investigar el origen del olor y atender la situación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov