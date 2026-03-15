Durante este fin de semana, el Gobierno de la Ciudad de México supervisó hoteles de paso ubicados en distintas zonas de la ciudad, principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, como parte de una estrategia para asegurar que cumplan con la normatividad vigente, además de prevenir delitos como la trata de personas.

Estos operativos se llevaron a cabo los días 12 y 13 de marzo en puntos ubicados en colonias como Hipódromo, Santa María la Ribera, Guerrero, Buenavista y Tacubaya, donde autoridades capitalinas realizaron recorridos de verificación para revisar que los establecimientos operen conforme a la normatividad vigente y que cuenten con condiciones adecuadas para quienes hacen uso de estos espacios.

En un comunicado, la Secretaría de Gobierno de la CDMX precisó que estas acciones también responden a reportes y denuncias ciudadanas, lo que permite a las autoridades intervenir en establecimientos donde se han detectado posibles irregularidades o situaciones que pueden representar riesgos para quienes se hospedan en estos lugares o para las comunidades donde se ubican.

Autoridades entran a hoteles a realizar supervisiones (15/03/2026). Foto: Especial

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“Más allá de la supervisión administrativa, la relevancia de estos operativos radica en su dimensión social y de seguridad. En muchos casos, los llamados hoteles de paso son utilizados por personas que atraviesan situaciones económicas complejas o momentos personales difíciles, y que encuentran en estos espacios una alternativa inmediata de alojamiento”, precisó la dependencia.

Además, estos operativos buscan prevenir y combatir delitos graves como la trata de personas, evitando que este tipo de establecimientos puedan ser utilizados para actividades que atenten contra la libertad, la dignidad o la seguridad de las personas.

“La supervisión constante permite detectar irregularidades, intervenir oportunamente y cerrar espacios donde puedan desarrollarse prácticas que vulneren derechos”, se lee en el comunicado.

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Realizan revisiones en hoteles de paso (15/03/2026). Foto: Especial

El objetivo de estas medidas, indicó la administración capitalina, es atender el problema desde su raíz, reforzando la presencia institucional en lugares donde pueden generarse condiciones de riesgo y garantizando que quienes necesitan hospedarse en la ciudad tengan la certeza de que los espacios disponibles son seguros, legales y supervisados por la autoridad.

Las acciones estuvieron encabezadas por la Secretaría de Gobierno (SECGOB), en coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El pasado 12 de marzo, el Gobierno de la CDMX, presentó la agenda de la administración capitalina en materia de derechos humanos, de cara al Mundial 2026. Entre las medidas anunciadas, destacó la implementación de la campaña “Tarjeta Roja” contra la trata, para evitar este tipo de delitos durante la justa deportiva.

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