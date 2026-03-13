En el marco del Mundial, la administración capitalina va por el combate a la trata de personas y fortalecer la política de protección de niñas y niños de la Ciudad de México, como parte de una estrategia de atención a riesgos contra los derechos humanos.

Se echará a andar la campaña Tarjeta Roja a la Trata, que ayude a identificar las posibles conductas de la trata de personas y a incentivar los canales de denuncias, tanto a la Fiscalía General de Justicia como al Consejo Ciudadano, adelantó el director general de la instancia ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos, Aarón Garduño.

En un evento en Campo Marte, encabezado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en el que se delineó la agenda de derechos humanos rumbo a la Copa del Mundo, el director explicó que esta estrategia también contempla el programa de Hospedaje Seguro, con cámaras de videovigilancia.

Adicionalmente, ayer la jefa de Gobierno encabezó la firma de un convenio de colaboración con UNICEF, con el que se busca fortalecer la política de protección de niñas y niños en la capital.

El representante de UNICEF en México, Luis Fernando Cabrera Castro, explicó que desde el organismo se ha trabajado “muy de cerca” con la Secretaría de Turismo y la de Seguridad Ciudadana en cuanto a política en favor de la niñez.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.