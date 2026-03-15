El pasado viernes 13 de marzo se realizó el segundo foro temático sobre albergues y refugios animales en la Ciudad de México.

Durante estos trabajos, diputados locales coincidieron en que el problema del abandono animal en la Ciudad requiere, no sólo diálogo, sino también reglas claras y políticas públicas que realmente ayuden a quienes están enfrentando esta realidad.

Rescatistas y activistas señalaron que hoy los refugios están sosteniendo una responsabilidad que debería asumir también el gobierno, por lo que más allá de una regulación, advirtieron que lo que hace falta son apoyos concretos como alimento, esterilizaciones, atención veterinaria, infraestructura y acompañamiento institucional que les permita continuar con esta labor.

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Al respecto, médicos veterinarios plantearon que también es necesario ordenar el funcionamiento de los albergues y refugios, establecer clasificaciones según el tipo de espacio y las necesidades de perros y gatos, contar con registros claros y evitar que operen criaderos o albergues clandestinos que no garanticen bienestar animal, además de realmente perseguir y castigar a quienes maltratan a los animales.

En el foro estuvo presente también el doctor Carlos Alberto Esquivel Lacroix, experto reconocido en la materia y ex titular de la Agencia de Atención Animal (Agatan), quien insistió en que la regulación de los refugios no busca perseguir y sancionar a quienes dedican su vida a rescatar animales, sino en poder legislar para ejercer la ciencia en pro del bienestar de los animales y que existan los apoyos.

Durante el diálogo también se señaló que actualmente la ley no define con claridad qué es un refugio, por lo que se planteó avanzar hacia una legislación que funcione como un paraguas legal, que dé certeza jurídica a quienes realizan esta labor, establezca reglas claras y permita que los refugios que realmente trabajan por el bienestar animal puedan acceder a apoyos y seguir salvando vidas.

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