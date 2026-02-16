García, Nuevo León.– El Gobierno Municipal de García dio inicio a lo que calificó como la jornada de esterilización gratuita más grande a nivel mundial, una campaña que se desarrollará durante 10 días continuos y que busca alcanzar la meta de 10 mil procedimientos.

El alcalde Manuel Guerra Cavazos informó que, aunque en otros países se han registrado campañas con alrededor de 4 mil esterilizaciones, el municipio pretende superar ampliamente esa cifra y colocarse como un referente internacional en materia de bienestar animal.

“Esto no será solo la jornada más grande de México, sino la más grande del mundo”, aseguró el edil.

Para garantizar que más ciudadanos puedan participar, el Ayuntamiento habilitó más de 120 taxis sin costo, además del servicio del Garcibús, que recorrerá distintos sectores del municipio para trasladar a las familias junto con sus mascotas hacia el centro de atención.

“No hay pretexto. Hay transporte gratuito, esterilización gratuita y un equipo profesional que atenderá a cada mascota con calidad de hospital”, afirmó Guerra Cavazos.

La campaña forma parte de una estrategia integral impulsada por la administración municipal y coordinada por la médica veterinaria Paulina Quintana, junto con su equipo especializado.

Como parte de este plan, el municipio rehabilitó las antiguas instalaciones de control animal, convirtiéndolas en clínicas veterinarias municipales equipadas con consultorios, quirófano, laboratorio y áreas de recuperación climatizadas. Además, se habilitaron ambulancias veterinarias para brindar atención a animales rescatados.

El Centro de Bienestar Animal también cuenta con un espacio de más de 5 mil metros cuadrados destinado a la recuperación de perros y gatos antes de ser canalizados a programas de adopción responsable.

El alcalde destacó que en García no se aplican prácticas de sacrificio como método de control poblacional, y subrayó que la esterilización es la principal herramienta para atender el problema de raíz.

“En este municipio no creemos en el sacrificio. Creemos en políticas públicas basadas en la esterilización para frenar el abandono”, señaló.

De acuerdo con cifras municipales, actualmente se estima que existen alrededor de 15 mil perros en situación de calle. Hasta el momento se han realizado 4 mil 600 esterilizaciones y, con las 10 mil previstas en esta campaña, se espera un impacto importante en la reducción del abandono.

Las mascotas intervenidas recibirán aretes de identificación como parte del sistema de registro y seguimiento.

En el operativo participan médicos veterinarios de distintos estados del país, así como especialistas provenientes de Canadá y Austria. Asimismo, se sumaron diversas áreas del gobierno municipal, entre ellas Seguridad Pública, Protección Civil, Participación Ciudadana, Tránsito y Movilidad, Ecología, Desarrollo Rural, Servicios Públicos, Instituto de la Mujer y Medio Ambiente.

La jornada arrancó con 100 animales listos para ser intervenidos y contempla realizar alrededor de mil esterilizaciones diarias durante los 10 días.

El Gobierno Municipal reiteró que continuará impulsando programas permanentes de atención animal y combate al abandono.

“En García estamos resolviendo desde la raíz y haciendo historia con acciones que nacen desde el corazón”, concluyó el alcalde al declarar inaugurada la jornada.

