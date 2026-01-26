Más Información
“Estoy dolido porque lo quería como un hijo”; tío de periodista muerto en descarrilamiento de Tren Interoceánico exige justicia
NFL: Patriots y Seahawks se verán las caras en el Super Bowl LX; días, horarios y todo lo que debes saber
La alcaldía Venustiano Carranza lanzó una campaña de adopción responsable de perros y gatos que están en el Hospital Veterinario Arenales y en la clínica veterinaria de la demarcación.
El objetivo, dijo, es fortalecer la conciencia social y la empatía por los seres sintientes.
La alcaldía señaló que estos espacios resguardan actualmente a un número importante de animales que esperan una segunda oportunidad.
“Varios animales de compañía están listos para ser adoptados, no sin antes haber recibido atención médica, cuidados y seguimiento en el hospital y la clínica veterinaria, y hoy esperan encontrar un hogar que les brinde un entorno seguro, afectivo y digno donde puedan desarrollarse plenamente”, indicó la alcaldía Venustiano Carranza.
Recordó que la administración de Evelyn Parra impulsó el cese de la venta de animales en el Mercado de Sonora.
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]