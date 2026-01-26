La alcaldía Venustiano Carranza lanzó una campaña de adopción responsable de perros y gatos que están en el Hospital Veterinario Arenales y en la clínica veterinaria de la demarcación.

El objetivo, dijo, es fortalecer la conciencia social y la empatía por los seres sintientes.

La alcaldía señaló que estos espacios resguardan actualmente a un número importante de animales que esperan una segunda oportunidad.

“Varios animales de compañía están listos para ser adoptados, no sin antes haber recibido atención médica, cuidados y seguimiento en el hospital y la clínica veterinaria, y hoy esperan encontrar un hogar que les brinde un entorno seguro, afectivo y digno donde puedan desarrollarse plenamente”, indicó la alcaldía Venustiano Carranza.

Recordó que la administración de Evelyn Parra impulsó el cese de la venta de animales en el Mercado de Sonora.