El presidente de la Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México, Manuel Talayero, no descartó que la regulación para albergues de seres sintientes pueda aprobarse en este periodo ordinario de sesiones, aunque aceptó que los tiempos se empezarían a acortar y no van a apresurar las cosas.

En entrevista con EL UNIVERSAL, recordó que el primer foro temático en la materia ya se realizó el pasado viernes y que en total se programarán cinco, los cuales terminarían el último viernes de abril.

“No descarto que pueda aprobarse en este periodo, pero tampoco vamos a apresurar las cosas para que sea en este periodo. No descarto que sea en este, pero hay que ver cómo se va dando el día a día y que se lleven a cabo todos los foros”, sostuvo.

En este sentido, precisó que si no pueden dictaminar en este periodo, a más tardar la regulación para albergues estaría aprobada en el próximo periodo ordinario de sesiones que arranca en septiembre.

“No descarto que pueda salir este periodo y si no, a más tardar el siguiente periodo ordinario debería de salir esta iniciativa”, apuntó.

Manuel Talayero comentó que el quinto foro temático que realizarán será para escuchar a las y los propietarios de albergues y refugios, y que con esto ya se escucharía a todos los interesados en el tema.

“Vemos la urgencia de que estén en este quinto foro los dueños de albergues y refugios, que son los que viven día a día esta situación, y con eso sí escuchamos a todos. Si escuchamos a todos en este quinto foro, ya no habría la necesidad de seguir aplazando el tema de los foros; entonces, yo más bien veo que debemos escuchar a todos los que se registren, vamos a anunciar este quinto foro, vamos a poner a consideración este quinto foro en la Comisión de Bienestar Animal, pero una vez desarrollado el quinto foro y se escuchen a todos los inscritos, yo creo que ya no habría la necesidad de abrir un sexto foro”, aseveró.

El diputado local del PVEM confió en que la mayor parte de la gente interesada en el tema de los albergues participe en estos foros, pues “son gente que lo vive día a día y que junto con ellos, en consenso, podamos sacar una buena iniciativa”.

Durante el foro temático uno, Cinco Dominios de Bienestar Animal: Salud, Ambiente, Nutrición, Estado Mental y Conducta, los participantes coincidieron en que muchos refugios y cuidadores de seres sintientes ya aplican dichos dominios, en particular en materia de salud, mediante la esterilización y al brindar atención médica; mientras que en nutrición sí proporcionan alimentos a los perros y gatos bajo su cuidado.

También aseguraron que procuran reducir los factores que les generan estrés y cambios de conducta a los seres sintientes, al socializarlos y prepararlos para que una persona o familia los adopte.

A este foro temático acudieron, entre otros, representantes de Adopta-Can, Sammy y su pandilla, y Fundación Toby, así como rescatistas independientes, etólogos y activistas a favor de los animales.

En sus intervenciones, solicitaron estímulos para mejorar las condiciones de los perros y gatos en los refugios; capacitación para su cuidado y campañas de concientización sobre la tenencia responsable de los seres sintientes.

Además, pidieron incorporar en los instrumentos legislativos la definición de maltrato animal, así como reglamentar y penalizar los delitos de zoofilia y zoosadismo.