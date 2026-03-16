Previo al Mundial, la diputada local Diana Sánchez Barrios propuso regular el hospedaje de corta estancia tipo Airbnb.

Su iniciativa busca reformar varias leyes locales para crear la Estancia Turística Eventual y el Hospedaje de Corta Estancia entre Particulares; además, prohíbe que los inmuebles nuevos, reconstruidos o rehabilitados se destinen para el servicio de hospedaje de corta estancia.

La propuesta define a la Estancia Turística Eventual como el servicio de hospedaje temporal, ofrecida mediante plataformas tecnológicas o cualquier otro medio de intermediación, prestada por personas físicas con actividad empresarial o por personas morales, en inmuebles que cuenten con uso de suelo comercial y giro mercantil autorizado para dicha actividad.

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En tanto, el Hospedaje de Corta Estancia entre Particulares se definiría como la actividad mediante la cual personas físicas propietarias o posesionarias de un inmueble destinado a vivienda, que habiten en el mismo domicilio, ofrecen alojamiento temporal a visitantes mediante plataformas tecnológicas o mecanismos de intermediación.

“Pero quiero ser muy clara, esta iniciativa no está en contra del turismo ni de las personas que obtienen ingreso a través de estas plataformas, lo que estamos haciendo es algo que cualquier ciudadano responsable debe hacer, poner reglas claras. Un hotel debe cumplir con normas estrictas de seguridad, protección civil, responsabilidad fiscal y regulación administrativa, pero muchos inmuebles que funcionan como hospedaje turístico no tiene esas mismas obligaciones, lo que genera un desorden urbano”, comentó la legisladora.

La iniciativa propone que quienes presten el servicio de Estancia Turística Eventual deban realizar, ante el Registro Público de la Propiedad y Comercio, la anotación en el folio real del o de los inmuebles que pone a disposición para este tipo de servicio; y que el inmueble donde se preste este servicio tenga uso de suelo comercial o mixto, así como el permiso para operar como giro mercantil.

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“Para garantizar el Derecho a la Vivienda y cumplir con su interés social y colectivo, se establece expresamente que no podrán destinarse los inmuebles, para el servicio de hospedaje de Corta Estancia entre Particulares, que sean de nueva construcción, ni aquellos reconstruidos o rehabilitados conforme a la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, así como del Reglamento de la Ley de Construcciones para el Distrito Federal”, señala la propuesta turnada a comisiones.

Sánchez Barrios expuso que actualmente existen operadores especializados que concentran múltiples departamentos destinados exclusivamente al hospedaje turístico, lo que tiene efectos claros en la Ciudad: menos vivienda disponible para habitar, aumento en los precios de renta, desplazamiento de vecinos de toda la vida y debilitamiento del tejido social de nuestros barrios.

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“Hoy existen fibras inmobiliarias y desarrolladores que están construyendo edificios completos, destinados exclusivamente a plataformas de hospedaje temporal; es decir, viviendas nuevas que deberían servir para que vivan familias y se están diseñando desde el inicio para la especulación turística. Por eso, esta iniciativa establece que los desarrollos habitacionales nuevos no podrán destinarse a este tipo de régimen de hospedaje temporal, protegiendo así el destino social de la vivienda. Asimismo, esta reforma elimina el actual límite de la ocupación de noches, porque cuando existen reglas claras y requisitos firmes para operar, ya no es necesario mantener restricción artificiales, necesitamos reglas claras y justas”, aseveró.

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