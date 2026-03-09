Un joven de aproximadamente 25 años perdió la vida la mañana de este lunes luego de que el automóvil que conducía volcó sobre Calzada de Tlalpan, a la altura de la colonia Pueblo San Pablo Tepetlapa, en la alcaldía Coyoacán, cerca del Hotel Real del Sur.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando un vehículo MG-5 color blanco terminó volcado sobre la vialidad, lo que provocó el derrame de líquidos. Al momento de la llegada de los servicios de emergencia, el conductor permanecía al interior del automóvil y se desconocía su estado de salud.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonaron la zona, mientras paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron al sitio para brindar atención al conductor.

Personal del Heroico Cuerpo de Bomberos trabajó en el lugar para colocar el vehículo nuevamente sobre sus cuatro ruedas y facilitar las labores de los rescatistas.

Tras la valoración médica, los paramédicos confirmaron que el conductor ya no contaba con signos vitales. La causa del fallecimiento será determinada por las autoridades correspondientes.

Posteriormente, una grúa retiró la unidad siniestrada mientras policías resguardaban la zona y daban aviso a la autoridad ministerial.

Peritos de la Fiscalía acudieron al lugar para realizar el procesamiento de la escena y comenzar las investigaciones que permitan esclarecer cómo ocurrió el accidente.

