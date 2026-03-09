Más Información

El mapa estratégico de “El Mencho”; buscaba apoderarse de corredor de precursores

Inflación rebasa el 4% en febrero por verduras y cigarros: Inegi; aún no refleja impacto de la guerra

Petróleo se dispara por guerra con Irán; es la peor crisis energética desde la década de 1970: WSJ

Marchan mujeres en estados de México; exigen fin de la violencia machista

Empresario de la fiesta de XV años es cercano a Pemex; tiene al menos dos contratos por más de 4 mil mdp

En marcha del 8M, Ivanna de 9 años exige sentencia para su violador; “las niñas no se tocan, no se violan, no se matan”, exigen

Tras dos años cerrado, este lunes, la jefa de Gobierno, , junto a la Presidenta Claudia Sheinbaum, encabezaron la inauguración del Hospital Oncológico para la Mujer “La Pastora” de la Ciudad de México, localizado en la Gustavo A. Madero.

Previo a hacer un recorrido por las instalaciones del nuevo hospital, la Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que este modelo de hospital se pretende replicar en otros lugares del país.

Al advertir que en la CDMX, 20 de cada 100 mujeres mueren por cáncer de mamá, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que este hospital “jugará un papel fundamental” para la prevención de enfermedades y la atención a las mujeres.

“Si garantizamos salud, que las mujeres tengan acceso a la salud, protegemos no sólo a una persona, sino a una familia, a una comunidad y al país entero”, dijo.

Resaltó que en la CDMX se han adquirido 40 nuevos mastógrafos de una meta de 100 durante su administración, con los que se prevé realizar medio millón de mastografías a las mujeres capitalinas.

Tras su inauguración como hospital para Covid-19 en 2021, ante la crisis sanitaria que vivía el mundo, el Hospital General “La Pastora” cerró sus puertas en 2024 para convertirse en un hospital oncológico.

