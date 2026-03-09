Tras dos años cerrado, este lunes, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, junto a la Presidenta Claudia Sheinbaum, encabezaron la inauguración del Hospital Oncológico para la Mujer “La Pastora” de la Ciudad de México, localizado en la Gustavo A. Madero.

Previo a hacer un recorrido por las instalaciones del nuevo hospital, la Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que este modelo de hospital se pretende replicar en otros lugares del país.

Al advertir que en la CDMX, 20 de cada 100 mujeres mueren por cáncer de mamá, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que este hospital “jugará un papel fundamental” para la prevención de enfermedades y la atención a las mujeres.

“Si garantizamos salud, que las mujeres tengan acceso a la salud, protegemos no sólo a una persona, sino a una familia, a una comunidad y al país entero”, dijo.

Resaltó que en la CDMX se han adquirido 40 nuevos mastógrafos de una meta de 100 durante su administración, con los que se prevé realizar medio millón de mastografías a las mujeres capitalinas.

Tras su inauguración como hospital para Covid-19 en 2021, ante la crisis sanitaria que vivía el mundo, el Hospital General “La Pastora” cerró sus puertas en 2024 para convertirse en un hospital oncológico.

