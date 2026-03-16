Este lunes permanecen cerradas cuatro estaciones de la Línea 2 del Metro.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) detalló que las estaciones cerradas son: Zócalo, San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto.

Por ser día de asueto, este lunes 16 de marzo se ofrece servicio en dos circuitos: de Cuatro Caminos a Pino Suarez y de Tasqueña a Xola.

En la estación Zócalo no se hace descenso ni ascenso de usuarios.

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Además, desde este martes 17 de marzo, y hasta nuevo aviso, la estación San Antonio Abad permanecerá cerrada durante todo el horario de servicio.

Los trenes en circulación no realizarán maniobras de ascenso y descenso de usuarios en la estación referida, por lo que el Metro solicita a las y los usuarios tomar en cuenta este aviso para programar sus recorridos.

El resto de las 23 estaciones de la Línea 2, que corre de Tasqueña a Cuatro Caminos, estarán en funcionamiento durante los horarios especiales que se aplican en la etapa actual de rehabilitación de la Linea 2: lunes a viernes, a partir de las 22:00 horas se cerrarán las estaciones Chabacano y Viaducto, medida que también se aplicará los sábados a las 20:00 horas, en tanto que los domingos durante todo el horario de servicio.

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