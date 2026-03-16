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El 32.8% de los proyectos de Presupuesto Participativo que fueron propuestos por las y los vecinos de la Ciudad de México para la consulta 2026 y 2027 fueron declarados no viables por los Órganos Dictaminadores de las Alcaldías (ODA).
En términos generales, para 2026 se registraron 18 mil 653 proyectos con folio. De estos, 66.4% fueron viables y 33.6% no viables. Para 2027, se contabilizaron 15 mil 294 proyectos con folio, de los cuales 68.2% fueron viables y 31.8% no viables.
En ambos ejercicios, la alcaldía con el mayor número de proyectos registrados con folio fue Iztapalapa.
Las alcaldías con más proyectos declarados no viables en ambos años fueron Xochimilco (58%), Tláhuac (49%), Cuajimalpa (48%) y Cuauhtémoc (43%).
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