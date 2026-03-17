La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé amanecer frío en zonas serranas de la Ciudad de México, para este martes 17 de marzo.

Sin embargo, después del mediodía se espera ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado, así como lluvias fuertes con actividad eléctrica y posible caída de granizo.

A partir de las 13:00 horas de este martes y hasta las 23:00 horas, se esperan lluvias fuertes, de entre 15 a 29 milímetros, en la mayor parte de la Ciudad de México.

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Este día predominarán vientos variables de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora.

Además, se esperan temperaturas bajas en el sur y poniente de la capital, desde la 01:00 de la madrugada hasta las 8:00 de la mañana del miércoles 18 de marzo.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista alcanzará 21°C por la tarde, mientras que la mínima será de 10°C.

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