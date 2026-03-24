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Un delfín apareció muerto hoy en costas del , el cual -según autoridades estatales- por lesiones traumáticas.

Los restos del animal fueron encontrados en una playa de la llamada , una zona cercana a la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río.

Horas después, la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente informó que tras la inspección técnica realizada al mamífero marino se descartó que su muerte esté relacionada con contaminación por hidrocarburos o factores ambientales adversos.

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De acuerdo con la evaluación realizada por personal especializado, el ejemplar, una hembra de la especie Tursiops truncatus (delfín nariz de botella), presentaba un avanzado estado de descomposición.

El análisis físico determinó como causa más probable de muerte una hemorragia severa derivada de una lesión traumática, al encontrarse la aleta caudal completamente seccionada.

Durante la inspección interna, realizada conforme a protocolos técnicos, no se detectó presencia de hidrocarburos, residuos contaminantes ni objetos extraños.

El estómago contenía únicamente restos de alimento en proceso de digestión, mientras que el tracto intestinal y las vías respiratorias no presentaron anomalías.

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La aparición del mamífero marino ocurre en medio de alertas de sobre los graves daños que genera el derrame de hidrocarburo en aguas del Golfo de México y que han ocasionado que manchas de crudo recalen en costas.

Y es que residuos de crudo han aparecido en formas de manchas en playas de casi todo el litoral veracruzano desde el pasado dos de marzo.

La organización Greenpeace y la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México denunciaron que el derrame de hidrocarburo ocurrido en playas del sur Veracruz, se extiende a lo largo de 630 kilómetros de litoral.

En un comunicado de prensa, expresaron que el derrame petrolero llegó hasta Tuxpan y Tamiahua (al norte de Veracruz), sumando la totalidad del Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México.

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vr

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