El empresario platanero colimense Eduardo Ochoa Arias, cuyo cuerpo fue identificado la tarde del martes, era víctima de extorsión por parte de grupos criminales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que le exigían hasta 600 mil pesos al mes.

Ochoa Arias fue desaparecido el pasado 13 de marzo y su cuerpo fue localizado el 21 de marzo en la playa de Boca de Apiza, en el municipio de Coahuayana, Michoacán; sin embargo, por el estado en que se encontraba, su identidad fue confirmada hasta el martes.

Informes señalan que el directivo de la empresa Ochoa Products fue interceptado por sicarios del CJNG en la localidad de Cerro de Ortega, en el municipio de Tecomán, Colima, donde fue privado de la libertad.

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Ante la falta de eficiencia de las autoridades para localizarlo, el viernes 20 de marzo familiares y amigos convocaron a movilizaciones para bloquear la carretera 200 Lázaro Cárdenas-Manzanillo para exigir su aparición con vida; sin embargo, decidieron realizar la protesta sin afectar a los usuarios de la autopista y se reunieron con lonas y pancartas a la entrada de la cabecera municipal.

Un día después, el cuerpo de Ochoa Arias fue encontrado a la orilla de la Playa de Boca de Apiza, lugar a donde, se presume, los criminales trasladaron y abandonaron el cuerpo.

Los reportes indican que el cadáver presentaba un disparo en el pecho, estaba maniatado y envuelto en plástico, en una colchoneta y amarrado con una hamaca. Luego de ser llevado al Servicio Médico Forense, fue identificado por sus familiares y su cuerpo trasladado a Colima, de donde era originario.

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Extorsión criminal

Cerro de Ortega, municipio de Tecomán, es una zona controlada por una célula del CJNG dedicada al secuestro y a la extorsión de comercios y del sector productivo, a pesar de la presencia de fuerzas federales que tienen un puesto de control y una base a no más de un kilómetro del lugar donde fue privado de la libertad el empresario.

Fuentes de seguridad de esa región de la Sierra-Costa informaron a EL UNIVERSAL que Ochoa Arias era extorsionado por el CJNG, que le exigía 150 mil pesos por semana (600 mil pesos al mes) por la producción de plátano.

“Pero hay quienes llegaban a pagar hasta un millón de pesos al mes, por producción y empaque, además de que a los cuadrilleros [jefes de cuadrillas de cortadores y cargadores] les cobran 8 mil pesos por jornada”, revelaron las fuentes.

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Precisaron que el CJNG cobra otro impuesto criminal por derecho de tránsito de los camiones al pasar por su territorio, de hasta un peso por kilo transportado, por lo que un camión que transporta cargas de hasta 28 toneladas debe pagar a la organización criminal una extorsión de hasta 28 mil pesos por unidad.

Áreas federales de seguridad tienen identificados como los encargados del cobro de extorsiones y operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación en esa zona limítrofe entre Colima y Michoacán a Gustavo Arceo, Tavo, y a Ramón Margarito Larios Quiroz, El Papo Larios.

De la región de Tecomán, colindante con el estado de Michoacán, se fraguó el ataque con coche bomba perpetrado el pasado 6 de diciembre afuera de las instalaciones de la Comandancia de la Policía Comunitaria de Coahuayana, ubicada a un costado de la Presidencia Municipal.

Ese ataque, del que se señala como responsable al CJNG, dejó policías comunitarios muertos, al igual que los dos tripulantes del vehículo que estalló.

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Solidaridad

Tras la confirmación de la muerte del director de Ochoa Products, empresas productoras de plátano en la región se solidarizaron con la familia Ochoa Arias a través de la publicación de esquelas y algunas, como Coliman Bananas-Grupo AGGALL, exigieron a las autoridades esclarecer los hechos.

“Hacemos un respetuoso llamado a las autoridades para que este lamentable suceso sea esclarecido, confiando en que se hará justicia. Esperamos que la paz y la tranquilidad regresen pronto al estado de Colima y a toda nuestra comunidad”, señaló la empresa.