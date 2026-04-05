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Chalco, Méx.- Fue identificada la menor que resultó herida en el accidente vehicular registrado sobre la , donde perdieron la vida sus padres, así como su hermano de apenas 5 años de edad.

A través de un video, JeanFranco Blanco González, hermano de la madre de la menor, confirmó la identidad de la niña y solicitó apoyo para poder trasladarse desde Venezuela.

“Soy hermano de Kemberling Sherezade Cordero González, quien falleció en el junto con su esposo y mi sobrino. Mi sobrina pequeña sigue con vida. Hago este video para pedir apoyo y que me den la oportunidad de reclamar los cuerpos y darles una merecida sepultura”, externó.

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La menor fue identificada por sus familiares como Kenderling Albianis Gutiérrez Cordero, de 3 años de edad, quien sufrió una fractura de pelvis y se encuentra internada en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca.

¿Qué pasó con el accidente de la niña de 3 años?

Los hechos se registraron la tarde-noche del jueves 2 de abril, cuando la familia regresaba a su domicilio a bordo de una motocicleta. En el trayecto, fueron impactados por detrás por el conductor de un vehículo particular.

En el lugar murió la madre junto con el menor de cinco años, mientras que el padre fue trasladado a un hospital, donde posteriormente perdió la vida.

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La emitió una ficha de búsqueda para localizar a sus familiares.

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mahc/LL

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