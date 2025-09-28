Más Información

CJNG desata ataques simultáneos en Michoacán; dejan tres muertos, un autobús incendiado y avionetas destruidas

Sheinbaum frena abucheos contra Pablo Lemus en Zapopan; “si no hay respeto nos vamos todos”, advierte

Con música y pañuelos, mujeres marchan en CDMX por aborto legal y gratuito; piden “voluntad política” para despenalizarlo

Tiroteo en iglesia mormona en Michigan deja dos muertos, además del atacante, y ocho heridos; el lugar, en llamas

Mundial Sub-20: Brasil vs México – EN VIVO – Jornada 1 – Grupo C – Fase de Grupos

“Discúlpame por haberte chingado la vida”, dice Modesto Vivas, exlíder de banda de secuestradores

Se forma la tormenta tropical Imelda, prevén se convierta en huracán; ¿afectará México?

Falseaban muestras para ingresar diesel ilegal en buquetanques por la aduana

Profepa traslada a osa “Mina” a Hidalgo para recibir rehabilitación; investiga posible negligencia del Zoo “La Pastora”

“Michis aborteros”, colectiva que acompaña a mujeres en procedimientos con Misoprostol

Cine sin caducidad: entrevista con Alejandro González Iñárritu sobre los 25 años de Amores perros

De una orquesta en gira, Divos y un director memorioso, por Lázaro Azar

Decenas de agentes federales de inmigración fueron vistos patrullando el centro de el domingo por la tarde, reportaron medios locales. Estaban frente frente al Parque Millenniunm, además también había varias embarcaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU (CBP) en el río Chicago.

Los elementos estuvieron a varias personas, reportó ABC7. Uno de esos incidentes fue captado por una cámara cerca del Parque Millenniunm, donde agentes de la parecieron detener a una familia. La Patrulla Fronteriza pareció detener a otro hombre en River North, cerca de LaSalle y Clark.

Los agentes de la Patrulla Fronteriza han estado patrullando y marchando por partes de la ciudad, y uno de sus barcos fue visto en el río Chicago alrededor de las 2 p.m.

Una multitud de aproximadamente 20 manifestantes gritó "¡ICE, váyanse a casa!" a los oficiales mientras los seguían hasta la intersección de las calles Clark y Oak.

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, afirmó estar siguiendo de cerca la situación en una publicación en X. "Mientras los habitantes de Chicago y los visitantes disfrutan de otro magnífico domingo, están siendo intimidados y amenazados por agentes federales enmascarados que portan armas automáticas sin motivo aparente. Esta es otra provocación descarada de la administración Trump que no contribuye en nada a mejorar la seguridad de nuestra ciudad", declaró Johnson.

