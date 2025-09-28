Decenas de agentes federales de inmigración fueron vistos patrullando el centro de Chicago el domingo por la tarde, reportaron medios locales. Estaban frente frente al Parque Millenniunm, además también había varias embarcaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU (CBP) en el río Chicago.

Los elementos estuvieron a varias personas, reportó ABC7. Uno de esos incidentes fue captado por una cámara cerca del Parque Millenniunm, donde agentes de la Patrulla Fronteriza parecieron detener a una familia. La Patrulla Fronteriza pareció detener a otro hombre en River North, cerca de LaSalle y Clark.

Los agentes de la Patrulla Fronteriza han estado patrullando y marchando por partes de la ciudad, y uno de sus barcos fue visto en el río Chicago alrededor de las 2 p.m.

Una multitud de aproximadamente 20 manifestantes gritó "¡ICE, váyanse a casa!" a los oficiales mientras los seguían hasta la intersección de las calles Clark y Oak.

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, afirmó estar siguiendo de cerca la situación en una publicación en X. "Mientras los habitantes de Chicago y los visitantes disfrutan de otro magnífico domingo, están siendo intimidados y amenazados por agentes federales enmascarados que portan armas automáticas sin motivo aparente. Esta es otra provocación descarada de la administración Trump que no contribuye en nada a mejorar la seguridad de nuestra ciudad", declaró Johnson.

Visit https://t.co/p2sbgw1phd to Know Your Rights and find additional resources and information. pic.twitter.com/FR5GSmBX5W — Mayor Brandon Johnson (@ChicagosMayor) September 28, 2025

