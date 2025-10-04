Más Información

Negocios saqueados durante marcha del 2 de octubre continúan cerrados

Negocios saqueados durante marcha del 2 de octubre continúan cerrados

Cae "El Chino" presunto homicida de José Jacinto Ponce Alfaro, jefe del Sector Tlatelolco

Cae "El Chino" presunto homicida de José Jacinto Ponce Alfaro, jefe del Sector Tlatelolco

Sheinbaum: La corrupción no puede tener cabida en nuestras instituciones, debe sancionarse con firmeza; reconoce a secretarios de Marina y Defensa

Sheinbaum: La corrupción no puede tener cabida en nuestras instituciones, debe sancionarse con firmeza; reconoce a secretarios de Marina y Defensa

“Sueño Perro”, una instalación sensorial con la que Alejandro G. Iñárritu celebra 25 años de “Amores perros”

“Sueño Perro”, una instalación sensorial con la que Alejandro G. Iñárritu celebra 25 años de “Amores perros”

Resultado: México avanza a los Octavos de Final del Mundial Sub-20; Gilberto Mora da la victoria ante Marruecos

Resultado: México avanza a los Octavos de Final del Mundial Sub-20; Gilberto Mora da la victoria ante Marruecos

Tormenta tropical “Priscila” se forma en el Pacífico mexicano; prevén que evolucione a huracán

Tormenta tropical “Priscila” se forma en el Pacífico mexicano; prevén que evolucione a huracán

Armada de México se transforma ante la adversidad, asegura secretario de Marina; anuncian regreso del Buque Escuela Cuauhtémoc

Armada de México se transforma ante la adversidad, asegura secretario de Marina; anuncian regreso del Buque Escuela Cuauhtémoc

Clara Brugada visita a policías que permanecen hospitalizados tras marcha del 2 de octubre

Clara Brugada visita a policías que permanecen hospitalizados tras marcha del 2 de octubre

Embajador de EU en México celebra detención de operador del Tren de Aragua; "esto es bueno para la gente mexicana"

Embajador de EU en México celebra detención de operador del Tren de Aragua; "esto es bueno para la gente mexicana"

Embajada de México en Israel revisa acceso a comida y agua de 6 mexicanos detenidos en Ketziot; evalúan rutas de repatriación

Embajada de México en Israel revisa acceso a comida y agua de 6 mexicanos detenidos en Ketziot; evalúan rutas de repatriación

Gobierno de Trump ofrece 2 mil 500 dólares a niños migrantes para que regresen voluntariamente a sus países

Gobierno de Trump ofrece 2 mil 500 dólares a niños migrantes para que regresen voluntariamente a sus países

Senado alista reforma en materia de protección a la propiedad industrial y combate a la piratería; busca defender el patrimonio intelectual

Senado alista reforma en materia de protección a la propiedad industrial y combate a la piratería; busca defender el patrimonio intelectual

Un trágico caso enlutó al mundo de la televisión en , luego de que una joven presentadora y modelo falleciera al caer de su casa, en un tercer piso, mientras huía de que perpetraban un robo en el lugar.

Se trata de la conductora Somtochukwu Christelle Maduagwu, conocida como Sommie Maduagwu y quien tenía tan solo 29 años. Su fallecimiento fue confirmado por Arise News, canal de noticias nigeriano en el que laboraba.

“Con profundo dolor, la gerencia y el personal de ARISE News anuncian el fallecimiento de nuestra querida colega, presentadora, reportera y productora. Falleció trágicamente en la madrugada del lunes 29 de septiembre, tras un en su residencia, el cual está bajo investigación policial”, escribió la empresa.

Lee también

Sommie Maduagwu, presentadora y modelo. Foto: GDA/ La nación/ Costa Rica
Sommie Maduagwu, presentadora y modelo. Foto: GDA/ La nación/ Costa Rica

“No solo fue un miembro muy apreciado de la familia ARISE News, también una voz vibrante que conectaba con nuestros televidentes. Más allá de las pantallas, era abogada, una profesional íntegra y una colega solidaria. Una amiga para muchos”, se lee en el texto.

De acuerdo con el medio The Sun, Ajao Adewale, comisionado de policía nigeriana, afirmó que los ladrones irrumpieron en el complejo donde vivía Sommie y que un guardia de seguridad se enfrentó a ellos y terminó con una .

Adewale también confirmó que la mujer llamó a emergencias y que fue encontrada inconsciente y trasladada a un centro médico, donde no pudieron salvarla. “Sommie vivía en el último piso. Por miedo, saltó desde el tercer nivel”, aseveró el oficial.

Sommie Maduagwu era abogada de profesión y se dedicaba a cubrir temas de derechos humanos y política en la televisión. También incursionó en el modelaje, representando a Nigeria en el certamen Miss Tourism World 2023.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/bmc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Qué palabras NO debes poner en el concepto de pago de transferencias de BBVA. Foto: BBVA / Canva

¿Qué palabras NO debes poner en el concepto de pago de transferencias de BBVA?

Licencia de conducir permanente. Tutorial para tramitarla sin hacer examen: requisitos, precio y citas. Foto: Adobe

Licencia de conducir permanente. Tutorial para tramitarla sin hacer examen: requisitos, precio y citas

Visa americana. iStock/ Drazen Zigic

¿Dónde se tramita más rápido la visa americana de turista por primera vez? (Octubre 2025)

Trabajo en Canadá para ayudantes de cocina. Foto: iStock

¡Hay trabajo en Canadá! Buscan ayudantes de cocina por $30,000 y sólo piden primaria

Octubre 2025: Superluna de Cosecha, 4 cometas y lluvias de meteoritos iluminarán el cielo. Foto: Canva

Octubre 2025: Superluna de Cosecha, 4 cometas y lluvias de meteoritos iluminarán el cielo