Jamundí, Colombia. Un atentado con explosivos contra un cuartel de Policía colombiana en el municipio de Jamundí, en el departamento de Valle del Cauca (suroeste), dejó varias personas heridas y viviendas destruidas, según información preliminar de la Alcaldía.

De acuerdo con un comunicado de la administración municipal, el ataque se produjo con cilindros bomba, lo que generó "afectaciones en algunas viviendas y dejó varias personas lesionadas, quienes están siendo atendidas en el hospital".

Una de las vecinas afectadas relató a EFE que se sucedieron dos explosiones consecutivas en horas de la mañana: "Eran como las nueve de la mañana cuando escuchamos el primer 'boom', y luego vino uno más fuerte que desbarató la casa. Salí corriendo a buscar a mi hijo y los niños, y cuando miré ya todo estaba destruido".

La mujer, quien no quiso ser identificada por miedo a represalias, señaló que resultaron heridos tanto adultos como menores de edad, entre ellos su hijo, quien sufrió lesiones en la espalda, la pierna y la mano.

El municipio de Jamundí ha sido escenario recurrente de ataques y enfrentamientos entre grupos armados ilegales, como las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En junio pasado, una ofensiva armada dejó ocho muertos y más de 40 heridos en varios municipios del suroccidente colombiano, entre ellos Guachinte, un caserío rural de Jamundí.

En esa ocasión, las autoridades atribuyeron los ataques al Estado Mayor Central (EMC), la principal facción de las disidencias de las FARC que comanda alias Iván Mordisco, y que mantiene una fuerte presencia en el corredor que comunica el sur del Valle con el norte del Cauca, una región estratégica para el narcotráfico y la movilidad de grupos armados.

