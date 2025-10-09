Más Información

Aduanas de México alista 14 laboratorios para evitar más huachicol fiscal

Diputados reciben iniciativa de Ley de Aguas propuesta por Sheinbaum; proyecto establece un fondo de reserva de aguas nacionales

"No hay noticias" sobre extradición de Tomás Zerón, dice Embajadora de Israel; apelación de Andrés Roemer no ha terminado

Rumbo al Nobel de la Paz: Estas son las guerras a las que Trump dice que puso fin

László Krasznahorkai, el escitor húngaro que ha dedicado su vida y obra al terror apocalíptico

Depresión Tropical 17-E evoluciona a la tormenta tropical Raymond en costas de Guerrero

Senado recibe minuta corregida de Ley Aduanera; oposición adelanta voto en contra

Citi rechaza oferta de Grupo México para comprar Banamex; suben acciones de la empresa de Germán Larrea

Detienen en Michoacán a “Llanero”, ligado a extorsiones a limoneros; reclutaba y entrenaba a miembros de célula delictiva

Sheinbaum evita polemizar sobre viaje de Noroña en avión privado; "a cada quien nos evalúa la gente", declaró

Clara Brugada estima que la reapertura hasta Observatorio de la Línea 1 del Metro será para 16 de noviembre

Enfrenta audiencia "El Wero Bisnero" por el presunto feminicidio de Renata "N" en Atizapán de Zaragoza

Jamundí, Colombia. Un contra un cuartel de Policía colombiana en el municipio de Jamundí, en el departamento de (suroeste), dejó varias personas heridas y viviendas destruidas, según información preliminar de la Alcaldía.

De acuerdo con un comunicado de la administración municipal, el ataque se produjo con , lo que generó "afectaciones en algunas viviendas y dejó varias personas lesionadas, quienes están siendo atendidas en el hospital".

Una de las vecinas afectadas relató a EFE que se sucedieron dos explosiones consecutivas en horas de la mañana: "Eran como las nueve de la mañana cuando escuchamos el primer 'boom', y luego vino uno más fuerte que desbarató la casa. Salí corriendo a buscar a mi hijo y los niños, y cuando miré ya todo estaba destruido".

La mujer, quien no quiso ser identificada por , señaló que resultaron heridos tanto adultos como menores de edad, entre ellos su hijo, quien sufrió lesiones en la espalda, la pierna y la mano.

El municipio de Jamundí ha sido escenario recurrente de ataques y enfrentamientos entre grupos armados ilegales, como las disidencias de las y el (ELN).

En junio pasado, una ofensiva armada dejó ocho muertos y más de 40 heridos en varios municipios del suroccidente colombiano, entre ellos Guachinte, un caserío rural de Jamundí.

En esa ocasión, las autoridades atribuyeron los ataques al Estado Mayor Central (EMC), la principal facción de las disidencias de las FARC que comanda alias , y que mantiene una fuerte presencia en el corredor que comunica el sur del Valle con el norte del Cauca, una región estratégica para el y la movilidad de grupos armados.

