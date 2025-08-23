Más Información

Concluye reparación del socavón en Calzada Ignacio Zaragoza en alcaldía Iztacalco; trabajos en oquedad de Iztapalapa continúa

Mujer cae en socavón en alcaldía Gustavo A Madero; oquedad se abrió cuando ella iba pasando

Todo listo para la audiencia de Julio César Chávez Jr en Sonora; se desconoce si será por videoconferencia o de forma presencial

Se forma tormenta tropical "Fernand" en el Atlántico central; prevén lluvias en México por onda tropical

Nueva Corte inicia con la “purificación” de instalaciones; conoce las actividades del 1 de septiembre

Ni la tormenta apagó la ilusión: así se viven los XV años de Isela en Axtla de Terrazas, SLP; decenas de personas acuden a la celebración

El Pentágono crea medalla de defensa de la frontera con México; prioridad, asegurar zona limítrofe

Aseguran 601 kilos de cocaína frente a costas de Guerrero; hay cuatro detenidos

Sheinbaum inaugura el MARINABUS de Acapulco; el sistema de transporte será operado por la Marina

"En la reforma electoral no hay temas vetados", asegura Monreal; se busca perfeccionar el sistema jurídico, afirma

"Demasiado tarde", declaratoria de la ONU sobre hambruna en Gaza, lamentan palestinos; situación es "absolutamente catastrófica"

Reducción del espacio 420 en Glorieta Violeta fue para liberar paso peatonal: Gobierno capitalino; acción fue unilateral, dice colectivo

El líder guerrillero más buscado de , Iván Mordisco, dijo el sábado que no se rendirá a pesar de que un hermano también rebelde fuera capturado en las afueras de Bogotá.

Mordisco es el jefe del Estado Mayor Central (EMC) compuesto por insurgentes que se apartaron del histórico acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, y el presidente Gustavo Petro lo compara con el barón de la cocaína Pablo Escobar.

En el gobierno del exmandatario derechista (2002-2010) "me desaparecieron una hermana y no me he rendido", dijo el líder subversivo, quien según las autoridades huye por la Amazonía tras ser herido en un operativo.

Petro, el primer gobernante de izquierda de Colombia, anunció el viernes la captura de alias Mono Luis, hermano de Mordisco y responsable de "actividades de narcotráfico, finanzas ilícitas y logísticas" para el EMC.

"Si usted lo desea acabe con el resto de mi familia, no creo en la justicia colombiana, pero confío en la justicia revolucionaria (...) y lo de ahora será un motivo más para luchar por los cambios estructurales del país", señaló Mordisco en un comunicado difundido por redes sociales, haciendo responsable a Petro por la suerte que pudieran correr sus allegados.

"No invoco a nadie a la protección de mi familia, será usted Gustavo Petro el responsable de que vivan o mueran, colocándolos como botines de guerra", añadió.

Uno de los frentes del EMC es señalado por el que el jueves mató a seis civiles e hirió a más de 60 personas cerca de una base aérea militar en Cali (suroeste), la tercera ciudad más poblada.

Los disidentes aumentaron su presión contra la fuerza pública desde que Mordisco abandonó el proceso de negociaciones de paz con el gobierno de Petro en 2024, tras un año de acercamientos.

Colombia atraviesa su peor crisis de violencia en una década por la arremetida de guerrilleros, paramilitares y mafias que lucran de las rentas del narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.

