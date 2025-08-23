Más Información

El ministro venezolano de Defensa, , negó este sábado que en su país haya campamentos de grupos armados colombianos, luego de que el director de la Administración de (DEA), Terry Cole, acusó a Caracas de colaborar con guerrillas de la nación andina en supuestas operaciones de narcotráfico.

"Aquí se puede decir que no hay campamentos de ningún tipo de grupos terroristas de esta índole, de estos tradicionales que se han dividido, que han acudido a los llamados de paz, una parte de ellos, pero que son grupos definitivamente ya carentes de ideología y dedicados al ", expresó el jefe castrense.

En una declaración con motivo del inicio de una jornada de alistamiento de las "fuerzas milicianas", transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Padrino sostuvo que la frontera con Colombia es muy "porosa", lo que, aseguró, permite el paso de "grupos armados".

Ministro de defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, hablando en Caracas (Venezuela). Foto: Archivo/EFE
Ministro de defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, hablando en Caracas (Venezuela). Foto: Archivo/EFE

En ese sentido, advirtió que su país actúa como "muro de contención" contra quienes pretenden "establecerse".

Padrino aseguró igualmente en su discurso que desde enero pasado la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) mantiene nueve operaciones militares activas, que incluyen 164 despliegues de efectivos.

Estas movilizaciones, dijo el titular de la cartera de Estado, están enfocadas, entre otras cosas, en combatir el narcotráfico, el terrorismo y en proteger instalaciones estratégicas.

El pasado jueves, Cole acusó a Venezuela de colaborar con guerrillas colombianas para enviar "cantidades récord de cocaína" a los carteles mexicanos que trafican hacia Estados Unidos.

"Venezuela se ha convertido en un Estado narcoterrorista que sigue colaborando con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional) para enviar cantidades récord de cocaína desde Venezuela a los carteles mexicanos, que siguen entrando a Estados Unidos", aseguró Cole en una entrevista con la cadena Fox News.

Previamente, el lunes, Maduro había ordenado el despliegue de 4,5 millones de milicianos en todo el país, luego de que EE.UU. aumentara a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a su captura.

La portavoz de la Casa Blanca, , aseguró el martes que Washington está preparado para "usar todo su poder" para frenar el "flujo de drogas hacia su país", lo que incluiría el envío de buques y soldados a aguas del Caribe, cerca de Venezuela.

