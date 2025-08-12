Reynosa.- Debido a que los casos de extorsión han aumentado en un 148 por ciento en Tamaulipas y ante el temor de las víctimas para presentar una denuncia, el diputado local del Partido Acción Nacional, Gerardo Peña Flores, solicitó modificar diversas leyes y permitir que cámaras empresariales y asociaciones civiles puedan actuar en los procesos penales en calidad de víctima, en defensa de sus agremiados, coadyuvando con el ministerio público.

La propuesta busca brindar un mecanismo que proteja la identidad de quienes sufren este delito, y que, por miedo a represalias o desconfianza en las autoridades, optan por no denunciar.

“Muchos delitos no se persiguen por falta de denuncia, ya sea por temor o por dudas de que serán atendidas. Con esta reforma, las personas morales como cámaras o asociaciones podrán presentar la denuncia en representación de la víctima, omitiendo su nombre, y participando a lo largo del proceso hasta obtener una sentencia".

El diputado destacó que sólo a través de la participación social se puede salvaguardar la vida, el patrimonio y la seguridad.

La iniciativa busca romper el círculo de impunidad en el que operan bandas dedicadas a la extorsión, que en Tamaulipas se ha convertido en un problema crítico para comerciantes y empresarios.

De acuerdo con datos de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio (FECANACO), el 96.4 por ciento de este tipo de delitos en Tamaulipas no se denuncian.

Esto significa que sólo 3.6 de cada 100 ilícitos generaron una carpeta de investigación, durante el primer semestre del 2025.

Además, organismos empresariales como Coparmex y la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) confirmaron que la extorsión con cobro de piso y amenazas creció un 148 por ciento en el último año.

Ante este panorama, empresarios y líderes de cámaras han exigido la creación de una Ley General de Extorsión que homologue sanciones, agilice los procesos judiciales y garantice una verdadera protección a las víctimas.

Peña Flores insistió en que su iniciativa es un paso para cerrar la brecha entre la víctima y la justicia.

“No podemos permitir que el miedo siga siendo el mejor aliado de los criminales”, concluyó.

