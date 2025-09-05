Más Información
Arranca piloto en Telcel, Movistar y AT&T para registro de usuarios de telefonía móvil; autoridades buscan combatir extorsión y fraudes
Sheinbaum pidió a Rubio reconocer labor de migrantes mexicanos; inicia en Guanajuato gira para rendir cuentas
Megaoperativo en planta de Hyundai, parte de una investigación criminal; "no fue operación de inmigración", dice EU
Trump considera atacar a cárteles en Venezuela, reporta CNN; busca derrocar a Nicolás Maduro, asegura
Kevin Costner inspira en México Siglo XXI al reflexionar sobre su carrera: “Quiero definir la segunda parte de mi vida”
Se registra explosión e incendio en fábrica Zinc Nacional, en San Nicolás de los Garza, NL; empresa descarta personas heridas
Guardia Nacional custodia a Noroña tras altercado con Alito; "coyón, cobarde y chillón", llama Moreno a senador
Azucena Uresti: "Hay prioridades en la vida y las prioridades son políticas"; periodista destaca premura de FGR para atender denuncia de Noroña contra Alito
Cuotas al IPAB alcanzan máximo histórico en 2024; esto son los bancos que más pagos hacen al instituto
El 21 de agosto de 2025 quedará marcado en la memoria de los caleños como como el día de una de las más graves tragedias provocadas por un atentado terrorista contra la población civil en Cali. Ese día, un camión bomba cargado con explosivos fue detonado por disidentes en plena vía principal de la ciudad, generando caos y dejando un saldo de seis muertos y por lo menos 85 heridos.
'Los ataques en el suroccidente son una respuesta desesperada de carteles de narcotráfico; van 29 capturas por atentados, nos falta una': Mindefensa
El hecho fue perpetrado por del frente ‘Jaime Martínez’ de las Farc, que tiene una presencia descomunal en el Valle del Cauca y el suroccidente de Colombia, en inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez, en una zona residencial y comercial del nororiente de la ciudad.
Lee también Trump da por "perdidos" a India y Rusia tras su acercamiento a la "oscura" China; les desea un "próspero futuro juntos"
El video de la explosión
En redes sociales se conoció un video que muestra el momento exacto en el que el furgón estalló, el cual fue captado por una cámara de seguridad ubicada exactamente frente al lugar en el que fueron activados los explosivos que estaban ocultos en dos cilindros dentro de uno de dos camiones dispuestos para el atentado. El vehículo estalló tras chocar con otro que había sufrido un accidente momentos antes, mientras que el segundo camión no alcanzó a ser detonado.
En las imágenes se observa el tránsito normal de varios vehículos frente a la base aérea, hasta que un furgón de tamaño mediano se detiene en la vía. Tras unos segundos de aparente calma, el automotor estalla justo en el momento en que un taxi y un bus de servicio intermunicipal pasaban por el lugar.
El video impacta porque se ve cómo la onda expansiva se lleva por delante los vehículos, los motociclistas y transeúntes que pasan por el lugar del atentado.
Lee también Canadá suspende obligación de vender 20% de vehículos eléctricos en 2026; ya no puede depender de la relación comercial con EU, dice
Entre las víctimas mortales, cuyas familias quedaron desgarradas por la acción terrorista del frente 'Jaime Martínez', están John Éder Parra, taxista de 59 años que vivía con un hermano, pues su pareja y su hijo están en España, y Juan Diego Martínez, de 17 años, quien trabajaba como barbero en el vecino municipio de Candelaria. Allí vivía con sus padres y su hermana mayor.
Las consecuencias del atentado en Cali
La magnitud de la explosión estremeció a la ciudad: según el último informe de la Secretaría de Salud, dl 28 de agosto, el saldo es de seis personas muertas y 85 heridas, todas ellas ajenas al conflicto armado. La cifra de heridos fue aumentando conforme avanzaron los días y se consolidó la información de los pacientes atendidos en diferentes clínicas y hospitales.
Entre los heridos hay 41 hombres y 44 mujeres, incluidos nueve niños y adolescentes. Otros 73 son adultos entre los 18 y 59 años, y tres más superan los 60.
Lee también Historia de Armani, la influyente firma en la industria de la moda; en esto calculan el valor actual de la empresa
La Secretaría de Salud de Colombia también precisó en su último reporte que cuatro de las víctimas fatales murieron de manera inmediata en el lugar de la explosión debido a la potencia de los cilindros que iban en el camión y que incluso alcanzaron a impactar viviendas cercanas. Las otras dos personas fallecieron en centros médicos, pese a los esfuerzos de los equipos médicos por salvarles la vida.
Ellos eran los dos militares que murieron en combates con disidentes de las Farc, en el sur del Cauca: la confrontación duró más de dos horas.
Megaoperativo en planta de Hyundai, parte de una investigación criminal; "no fue operación de inmigración", dice EU
es/bmc