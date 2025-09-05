Más Información

El 21 de agosto de 2025 quedará marcado en la memoria de los caleños como como el día de una de las más graves tragedias provocadas por un contra la población civil en . Ese día, un camión bomba cargado con explosivos fue detonado por disidentes en plena vía principal de la ciudad, generando caos y dejando un saldo de seis muertos y por lo menos 85 heridos.

'Los ataques en el suroccidente son una respuesta desesperada de carteles de narcotráfico; van 29 capturas por atentados, nos falta una': Mindefensa

El hecho fue perpetrado por del frente ‘Jaime Martínez’ de las Farc, que tiene una presencia descomunal en el Valle del Cauca y el suroccidente de Colombia, en inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez, en una zona residencial y comercial del nororiente de la ciudad.

Integrantes de la Policía Nacional inspeccionan la zona del atentado en Cali. Foto: de Ernesto Guzmán Jr. EFE/Colombia
El video de la explosión

En redes sociales se conoció un video que muestra el momento exacto en el que el furgón estalló, el cual fue captado por una cámara de seguridad ubicada exactamente frente al lugar en el que fueron activados los explosivos que estaban ocultos en dos cilindros dentro de uno de dos camiones dispuestos para el atentado. El vehículo estalló tras chocar con otro que había sufrido un accidente momentos antes, mientras que el segundo camión no alcanzó a ser detonado.

En las imágenes se observa el tránsito normal de varios vehículos frente a la base aérea, hasta que un furgón de tamaño mediano se detiene en la vía. Tras unos segundos de aparente calma, el automotor estalla justo en el momento en que un taxi y un bus de servicio intermunicipal pasaban por el lugar.

El video impacta porque se ve cómo la onda expansiva se lleva por delante los vehículos, los motociclistas y transeúntes que pasan por el lugar del atentado.

Integrantes de la Policía Nacional inspeccionan la zona del atentado tras una explosión en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez. (21/08/25) Foto: EFE/Archivo
Entre las víctimas mortales, cuyas familias quedaron desgarradas por la acción terrorista del frente 'Jaime Martínez', están John Éder Parra, taxista de 59 años que vivía con un hermano, pues su pareja y su hijo están en España, y Juan Diego Martínez, de 17 años, quien trabajaba como barbero en el vecino municipio de Candelaria. Allí vivía con sus padres y su hermana mayor.

Las consecuencias del atentado en Cali

La magnitud de la explosión estremeció a la ciudad: según el último informe de la Secretaría de Salud, dl 28 de agosto, el saldo es de seis personas muertas y 85 heridas, todas ellas ajenas al conflicto armado. La cifra de heridos fue aumentando conforme avanzaron los días y se consolidó la información de los pacientes atendidos en diferentes clínicas y hospitales.

Entre los heridos hay 41 hombres y 44 mujeres, incluidos nueve niños y adolescentes. Otros 73 son adultos entre los 18 y 59 años, y tres más superan los 60.

La Secretaría de Salud de Colombia también precisó en su último reporte que cuatro de las víctimas fatales murieron de manera inmediata en el lugar de la explosión debido a la potencia de los cilindros que iban en el camión y que incluso alcanzaron a impactar viviendas cercanas. Las otras dos personas fallecieron en centros médicos, pese a los esfuerzos de los equipos médicos por salvarles la vida.

Ellos eran los dos militares que murieron en combates con disidentes de las , en el sur del Cauca: la confrontación duró más de dos horas.

