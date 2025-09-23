Más Información

Migración será “la muerte de Europa”, dice Trump; “los haremos estallar”, advierte a cárteles

Asamblea General de la ONU se celebra en Nueva York: sigue el minuto por minuto del encuentro diplomático

Naasón Joaquín se declara inocente en NY de tráfico sexual y crimen organizado

Muere Mauricio Fernández Garza, había pedido licencia como alcalde de San Pedro, Nuevo León

Pipa de Pemex cargada con 20 mil litros de diésel cae en socavón en Iztacalco

Sheinbaum: El mundo entero tiene los ojos en México por la transformación

Sellan información sobre bienes de Hernán Bermúdez; divulgarla entorpecería investigación, señalan autoridades

Economía mexicana inicia con el pie izquierdo el segundo trimestre, reporta debilidad en tres grandes sectores

Silencio y desprotección: van 168 abogados asesinados desde 2020

Mexicali, epicentro de consumo de fentanilo; uso de la droga crece hasta 20%

Señalan que menores localizados en Morelos habrían huido de su hogar por presuntos maltratos de su padre

Proponen hasta 20 años de cárcel por robo y despojo de agua en CDMX

Washington. El (DHS) anunció este martes que más de dos millones de ilegales abandonaron Estados Unidos, forzosamente o por voluntad propia, desde que subió al poder a finales de enero.

"Dos millones de inmigrantes ilegales han salido de Estados Unidos en menos de 250 días, incluyendo aproximadamente 1.6 millones que se han y más de 400 mil deportaciones", indicó el departamento en un comunicado de prensa.

El texto no explicita cómo se han contabilizado esas salidas voluntarias.

El DHS transformó una aplicación telefónica que el gobierno anterior del demócrata había lanzado, para acoger a los solicitantes de asilo en el país, y la transformó al inicio del mandato de Trump en una , en la que los indocumentados podían anunciar al gobierno su disposición a salir del país.

El número de migrantes ilegales que entró en Estados Unidos a lo largo de los cuatro años de gobierno Biden es objeto de debate entre especialistas.

"Durante cuatro meses consecutivos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) no ha liberado a ningún inmigrante ilegal dentro del país", explicó el comunicado.

El estadounidense (ICE) anunció la semana pasada que planea prácticamente duplicar sus efectivos, tras recibir más de 150 mil solicitudes de empleo.

El ICE está llevando a cabo redadas en todo el país, lo que provoca protestas de organizaciones de defensa de los migrantes y de los gobernadores demócratas.

La lucha contra la es uno de los puntales del segundo mandato de Trump.

El mandatario habló del tema durante su discurso ante el pleno de Naciones Unidas.

"Es hora de terminar con este fracasado experimento de ", dijo Trump, y aseguró a los presentes que "sus países se están yendo al infierno" debido a la inmigración.

Trump condenó lo que la Casa Blanca llamó "movimientos globalizadores", y aseguró que en Estados Unidos su gobierno ha "tomado medidas contundentes para frenar rápidamente la migración irregular".

El presidente estadounidense dijo que la inmigración a nivel global está "descontrolada" y volvió a insistir a los delegados y líderes congregados: "Sus países están siendo arruinados".

