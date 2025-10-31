Más Información
El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump prohibió el viernes el acceso de los periodistas a una parte de la oficina de prensa de la Casa Blanca sin cita previa, debido, según dijo, a la necesidad de proteger "información sensible".
Los periodistas acreditados a la Casa Blanca "ya no tienen permitido" visitar la sección donde se encuentra la oficina de la portavoz, Karoline Leavitt, "sin autorización previa mediante una cita", indicó en un memorando el director de comunicaciones, Steven Cheung.
