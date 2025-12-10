Más Información
La Pasión de Cristo de Iztapalapa, el mayor viacrucis de México, entra en la lista de Patrimonio Cultural de la Unesco
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que ante las redadas en Estados Unidos, han sido repatriadas 142 mil personas mexicanas desde el 20 de enero, cuando Donald Trump entró a la Presidencia estadounidense.
En su conferencia mañanera de este miércoles 10 de diciembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reiteró el rechazo de su gobierno al maltrato de connacionales e indicó que se les brinda apoyo a las personas mexicanas en el extranjero.
“Desde el 20 de enero, 152 mil 592 personas; 142 mil 706 mexicanas y mexicanos, y 11 mil 886 extranjeros. Ayer fueron retornadas 372 personas; 305 mexicanos y 67 extranjeros.
“Desde octubre, que entramos nosotros, la primera parte del presidente Biden porque también había muchas deportaciones, incluso había más deportaciones entonces que ahora: 217 mil 109; 200 mil 540 mexicanos y 16 mil 569 extranjeros”, detalló la Mandataria federal.
Sheinbaum destaca programa México te Abraza
Ante la implementación del Programa México te Abraza, reportó 814 mil servicios brindados y dijo que de inmediato actúan las autoridades en cuanto bajan del avión, para que se les lleve al centro de atención y ahí reciban todos los apoyos, como afiliación al IMSS e incorporación a Programas de Bienestar, entre otros.
“Por eso se llama México te Abraza, porque los abrazamos”, expresó.
“Hemos hecho muchísimas notas diplomáticas sobre casos específicos y sobre, en general, este trato que reciben las y los migrantes, y particularmente las y los migrantes mexicanos. Por todas las vías diplomáticas hemos mostrado nuestra desaprobación a esta forma de detención a los migrantes”, comentó.
“Desde aquí de México siempre hemos defendido a los migrantes, las y los mexicanos que van a Estados Unidos; no son criminales, son personas honestas que buscan ayudar a sus familias en México y que sin ellos la economía de Estados Unidos no sería lo que es”, agregó al señalar que en su mañanera se van a recuperar los viernes que eran destinados a hablar de los mexicanos en el exterior.
Destacó el fortalecimiento de las acciones para la protección de los connacionales con números telefónicos y asesorías legales, además que los consulados tienen instrucción de estar permanentemente en los centros de detención para poder garantizar que se respeten sus derechos humanos.
