“Volveremos a tomar carreteras en estos próximos días”, advirtieron transportistas y campesinos, en el marco de las mesas de negociación con el gobierno federal, al que otra vez acusaron de mantener “una relación cerrada”.

Este miércoles, en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), el Movimiento Agrícola Campesino y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano pidieron a las autoridades ser escuchadas y precios dignos “donde las amas de casa no tengan que pagar por el abuso del sector empresarial”.

El líder campesino Eraclio “Yako” Rodríguez indicó que se solicitó retirar del mercado un millón de toneladas de sorgo para que puedan reaccionar los precios del resto del producto que queda en el mercado, así como un millón de toneladas de trigo con la misma finalidad.

“No hay ningún acuerdo, no hay absolutamente nada, preparémonos para que en los próximos días salgamos otra vez a las carreteras, salgamos a la frontera, a tomar las casetas y los puentes internacionales.

Los campesinos y transportistas no descartaron ampliar sus protestas a los puertos marítimos. Cabe señalar que en días pasados, tras avalarse la Ley General de Aguas, productores anunciaron un “receso estratégico” tras varias semanas de bloqueos en distintos puntos del país.

Transportistas y productores advierten con cerrar otra vez carreteras, casetas y puentes internacionales. Foto: Especial

“Tenemos que defender nuestras familias, tenemos que defender a nuestra producción y eso es la única manera de hacerlo acompañamos, no queda de otra. Nada más vamos a ponernos de acuerdo entre todos los representantes de todos los estados que estamos hoy aquí para salir nuevamente a la manifestación”, dijo Yako Rodríguez.

Entre otras peticiones, pidieron el retiro de 17 millones de toneladas de maíz para liberar el mercado y se pague a 7 mil 200 pesos: “Hoy más que nunca el gobierno mexicano tiene la oportunidad de crear una reserva de alimentos (...) nuestro producto se quedará almacenado si nosotros no salimos a defender las cosechas”.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, informó recientemente que el gobierno federal mantendría mesas de trabajo con transportistas y productores para llegar a buenos acuerdos.

“Seguir trabajando nosotros en Gobernación, seguir atendiendo las mesas como lo hemos venido haciendo para que lleguen a buenos acuerdos con los expertos en los temas que trabajan en el gobierno mexicano, y que pues si dan un gran apoyo al campo mexicano”, dijo.

Afirmó que el gobierno de México continuará entregando apoyos a transportistas y productores para fortalecer el campo mexicano.

“Hay que seguir en el apoyo hacia ese sector, hay bastantes programas, dependiendo de cuál es el sector se apoyan y vamos a seguir trabajando todo el gobierno federal y específicamente la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, precisamente en el apoyo a los productores y que además ellos con todos los programas pues tengan mejores resultados en las cosechas, pero también pues tenemos que hacer frente a los mercados internacionales que es ahora una problemática”, señaló.

