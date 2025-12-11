Más Información

Clément, de 15 años, se quitó la vida en 2024 saltando de un puente en , un drama del que su madre responsabiliza a las , cuyos algoritmos promovieron contenidos relacionados con el suicidio.

Emmanuelle Pouédras cuenta su historia a AFP cuando Francia estudia restringir el acceso de los adolescentes a las redes sociales, incluso con una posible prohibición para menores de 15 años similar a la de .

El adolescente había empezado su antepenúltimo año de secundaria en septiembre de 2024, cuando se suicidó en la región occidental de .

Los gendarmes cerraron rápidamente la investigación, sin examinar el , explica la mujer de 55 años que, junto a su esposo, luchan por reabrirla.

Tras el revés, esta comerciante, que desconfía del posible papel perjudicial de los y exige a sus hijos que los dejen fuera de las habitaciones por la noche, investigó por su cuenta.

Durante meses, intentó en vano contactar con las plataformas para averiguar si su hijo había sido víctima de ciberacoso y acabó encontrando “rastros” en en una copia de seguridad realizada por Clément, asegura.

Entre los mensajes hallados en un grupo de WhatsApp: “¿Ya terminaste tude mierda?”, que recibió el adolescente antes de poner fin a sus días.

“Lo incitaban a morir”

Poco a poco, Emmanuelle descubrió que su hijo adolescente tenía una cuenta de Snapchat, Discord, Instagram y TikTok, esta última “creada con la tableta proporcionada por el centro” escolar.

La mujer contactó a estas cuatro plataformas para acceder a los datos y sacar a la luz qué llevó a su hijo a , pero sólo obtuvo “respuestas parciales”.

La mayoría de los videos que le recomendaba TikTok “lo incitaban a morir, le decían que no le importa a nadie”, explica la madre en su casa en la ciudad de Lorient.

En su opinión, esto “exacerbó” la angustia de su hijo y lo sumió en una “espiral”. “TikTok sabía que él no estaba bien, TikTok no hizo nada y no nos está ayudando a hallar la verdad”, afirma.

El 19 de septiembre, los padres de Clément presentaron una denuncia ante la fiscalía por “incitación al suicidio”, “puesta en peligro de la vida ajena”, “complicidad en ” y “omisión de socorro”.

La denuncia, que AFP pudo consultar, señala “la obstrucción deliberada de estas plataformas”, mientras que las redes sociales albergan “múltiples incitaciones al suicidio, accesibles para menores sin el menor filtro de protección”.

Contactada por AFP, la plataforma TikTok aseguró que prohíbe “estrictamente los contenidos que muestren o promuevan el suicidio” y que “elimina el 98%” de estos “antes incluso de que sean denunciados”.

Prohibición y “toque de queda” en Francia

Pero su batalla no se limita a los tribunales. Además de explicar la historia de Clément en los medios, su madre escribió al presidente, , para contarle que su hijo era “una víctima más de las redes sociales”.

Y el miércoles lo interpeló directamente durante un encuentro con los lectores del diario regional Ouest-France: “¿Qué medida inmediata van a imponer respecto a las fiscalías y las plataformas para acompañar a las familias en duelo?”.

Aunque Macron evitó pronunciarse sobre una investigación en curso, confirmó durante el encuentro su deseo de que el Parlamento adopte una ley rápidamente para prohibir las antes de los “15 o 16 años”.

En septiembre, una comisión parlamentaria francesa que investigaba los efectos psicológicos de TikTok recomendó prohibir las redes sociales para los menores de 15 años y adoptar un “toque de queda digital” para jóvenes de 15 a 18 años.

Australia se convirtió el miércoles en el primer país en prohibir las redes sociales a los menores de 16 años para “recuperar el control” de manos de los al frente de plataformas, que condenaron la prohibición.

Señales de aviso y cómo prevenir el suicidio

El suicidio es un problema de salud mental muy complejo. Hablar de querer morirse es una conducta que debe tomarse en serio y ofrecer ayuda a quien lo manifieste. Otras señales de alerta son:

  • Hablar de sentir que no hay esperanza o que no hay razón de vivir
  • Hablar de sentirse atrapado o tener un dolor insoportable
  • Hablar de ser una carga para otras personas
  • Aumentar el uso del alcohol o las drogas
  • Actuar de manera ansiosa, agitada o peligrosa
  • Dormir muy poco o demasiado
  • Aislarse o sentirse aislado
  • Exhibir irá o hablar de vengarse
  • Exhibir extremos de temperamento

Si detectas alguna de estas o varias señales, no la dejes sola, pide ayuda a un especialista médico, psicólogo, tanatólogo o terapeuta. Retira cualquier arma, sustancias, alcohol, drogas, o los objetos afilados que pudieran utilizarse en un intento de suicidio.

Debido al confinamiento aumentó el número de solicitudes de apoyo por estrés, ansiedad, depresión, violencia y consumo de sustancias, que se recibieron a través de las redes sociales de la Línea de la Vida @LaLineaDeLaVidamx y @LineaDe_LaVida, así como vía telefónica 800 911 2000.

ss/mcc

