Clément, de 15 años, se quitó la vida en 2024 saltando de un puente en Francia, un drama del que su madre responsabiliza a las redes sociales, cuyos algoritmos promovieron contenidos relacionados con el suicidio.

Emmanuelle Pouédras cuenta su historia a AFP cuando Francia estudia restringir el acceso de los adolescentes a las redes sociales, incluso con una posible prohibición para menores de 15 años similar a la de Australia.

El adolescente había empezado su antepenúltimo año de secundaria en septiembre de 2024, cuando se suicidó en la región occidental de Bretaña.

Lee también Character AI prohibirá que menores de edad chateen con IA tras suicidio de un adolescente en EU

Los gendarmes cerraron rápidamente la investigación, sin examinar el celular del adolescente, explica la mujer de 55 años que, junto a su esposo, luchan por reabrirla.

Tras el revés, esta comerciante, que desconfía del posible papel perjudicial de los teléfonos inteligentes y exige a sus hijos que los dejen fuera de las habitaciones por la noche, investigó por su cuenta.

Durante meses, intentó en vano contactar con las plataformas para averiguar si su hijo había sido víctima de ciberacoso y acabó encontrando “rastros” en WhatsApp en una copia de seguridad realizada por Clément, asegura.

Lee también OpenAI lanzará control parental tras suicidio de un menor supuestamente motivado por ChatGPT; comete fallos en casos "sensibles", admite

Entre los mensajes hallados en un grupo de WhatsApp: “¿Ya terminaste tu suicidio de mierda?”, que recibió el adolescente antes de poner fin a sus días.

“Lo incitaban a morir”

Poco a poco, Emmanuelle descubrió que su hijo adolescente tenía una cuenta de Snapchat, Discord, Instagram y TikTok, esta última “creada con la tableta proporcionada por el centro” escolar.

La mujer contactó a estas cuatro plataformas para acceder a los datos y sacar a la luz qué llevó a su hijo a suicidarse, pero sólo obtuvo “respuestas parciales”.

Lee también Día Mundial de Prevención del suicidio: ¿por qué se celebra cada 10 de septiembre?; conoce el origen de esta fecha

La mayoría de los videos que le recomendaba TikTok “lo incitaban a morir, le decían que no le importa a nadie”, explica la madre en su casa en la ciudad de Lorient.

En su opinión, esto “exacerbó” la angustia de su hijo y lo sumió en una “espiral”. “TikTok sabía que él no estaba bien, TikTok no hizo nada y no nos está ayudando a hallar la verdad”, afirma.

El 19 de septiembre, los padres de Clément presentaron una denuncia ante la fiscalía por “incitación al suicidio”, “puesta en peligro de la vida ajena”, “complicidad en ciberacoso” y “omisión de socorro”.

Lee también Metro firma convenio para mejorar salud mental entre usuarios; buscan prevenir el suicidio y adicciones

La denuncia, que AFP pudo consultar, señala “la obstrucción deliberada de estas plataformas”, mientras que las redes sociales albergan “múltiples incitaciones al suicidio, accesibles para menores sin el menor filtro de protección”.

Contactada por AFP, la plataforma TikTok aseguró que prohíbe “estrictamente los contenidos que muestren o promuevan el suicidio” y que “elimina el 98%” de estos “antes incluso de que sean denunciados”.

Prohibición y “toque de queda” en Francia

Pero su batalla no se limita a los tribunales. Además de explicar la historia de Clément en los medios, su madre escribió al presidente, Emmanuel Macron, para contarle que su hijo era “una víctima más de las redes sociales”.

Lee también Demandan a OpenAI y a Sam Altman por papel de ChatGPT en suicido de adolescente; los acusan de homicidio culposo

Y el miércoles lo interpeló directamente durante un encuentro con los lectores del diario regional Ouest-France: “¿Qué medida inmediata van a imponer respecto a las fiscalías y las plataformas para acompañar a las familias en duelo?”.

Aunque Macron evitó pronunciarse sobre una investigación en curso, confirmó durante el encuentro su deseo de que el Parlamento adopte una ley rápidamente para prohibir las redes sociales antes de los “15 o 16 años”.

En septiembre, una comisión parlamentaria francesa que investigaba los efectos psicológicos de TikTok recomendó prohibir las redes sociales para los menores de 15 años y adoptar un “toque de queda digital” para jóvenes de 15 a 18 años.

Lee también Por qué sí debemos hablar del suicidio

Australia se convirtió el miércoles en el primer país en prohibir las redes sociales a los menores de 16 años para “recuperar el control” de manos de los gigantes tecnológicos al frente de plataformas, que condenaron la prohibición.

Señales de aviso y cómo prevenir el suicidio

El suicidio es un problema de salud mental muy complejo. Hablar de querer morirse es una conducta que debe tomarse en serio y ofrecer ayuda a quien lo manifieste. Otras señales de alerta son:

Hablar de sentir que no hay esperanza o que no hay razón de vivir

Hablar de sentirse atrapado o tener un dolor insoportable

Hablar de ser una carga para otras personas

Aumentar el uso del alcohol o las drogas

Actuar de manera ansiosa, agitada o peligrosa

Dormir muy poco o demasiado

Aislarse o sentirse aislado

Exhibir irá o hablar de vengarse

Exhibir extremos de temperamento

Lee también El riesgo de que los chatbots sean usados como confidentes

Si detectas alguna de estas o varias señales, no la dejes sola, pide ayuda a un especialista médico, psicólogo, tanatólogo o terapeuta. Retira cualquier arma, sustancias, alcohol, drogas, o los objetos afilados que pudieran utilizarse en un intento de suicidio.

Debido al confinamiento aumentó el número de solicitudes de apoyo por estrés, ansiedad, depresión, violencia y consumo de sustancias, que se recibieron a través de las redes sociales de la Línea de la Vida @LaLineaDeLaVidamx y @LineaDe_LaVida, así como vía telefónica 800 911 2000.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc