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Por medio de redes sociales, la Casa Blanca volvió a compartir propaganda alusiva al gobierno del presidente Donald Trump y lo que ha realizado durante el segundo mandato, o ridiculizando a sus contrarios; en esta ocasión fue referente a los premios Oscar.
En su publicación de X, la Casa Blanca compartió una imagen de la emblemática estatuilla de los premios, pero le agrega un sombrero grande alusivo a un mariachi.
El post es para darle el premio por “teatro político” al Partido Demócrata, por lo que anuncian: “Y el premio de la Academia es para... los demócratas. Por otro cierre de equipo simbólico, anteponiendo el teatro político al pueblo estadounidense”.
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Además, en la imagen se observa la leyenda que dice "mejor performance a los demócratas" entregada por la Casa Blanca.
En el gobierno de Donald Trump, no es la primera vez que se burlan de alguna situación, persona o usan las redes sociales para hacer propaganda de ese tipo de humor.
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