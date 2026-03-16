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Por medio de redes sociales, la volvió a compartir propaganda alusiva al gobierno del presidente Donald Trump y lo que ha realizado durante el segundo mandato, o ridiculizando a sus contrarios; en esta ocasión fue referente a los premios Oscar.

En su publicación de X, la Casa Blanca compartió una imagen de la emblemática de los premios, pero le agrega un sombrero grande alusivo a un mariachi.

El post es para darle el premio por “teatro político” al Partido Demócrata, por lo que anuncian: “Y el premio de la Academia es para... los . Por otro cierre de equipo simbólico, anteponiendo el teatro político al pueblo estadounidense”.

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Además, en la imagen se observa la leyenda que dice "mejor performance a los demócratas" entregada por la Casa Blanca.

En el gobierno de , no es la primera vez que se burlan de alguna situación, persona o usan las redes sociales para hacer propaganda de ese tipo de humor.

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