Más Información

FGR incorpora narconómina a investigación de red policial de "El Mencho"

FGR incorpora narconómina a investigación de red policial de "El Mencho"

Realizan operativo en finca ligada a “El Mayo” Zambada en la sindicatura del Salado, Sinaloa; fuerzas federales detienen a una persona

Realizan operativo en finca ligada a “El Mayo” Zambada en la sindicatura del Salado, Sinaloa; fuerzas federales detienen a una persona

Elecciones 2027: PRI, VERDE y MC ponen sus fichas en el tablero electoral; estos son los perfiles destapados en cada partido

Elecciones 2027: PRI, VERDE y MC ponen sus fichas en el tablero electoral; estos son los perfiles destapados en cada partido

“Golpe histórico” al huachicol fiscal cumple un año; así fue decomisado un buque con 10 millones de litros de diésel en Tampico

“Golpe histórico” al huachicol fiscal cumple un año; así fue decomisado un buque con 10 millones de litros de diésel en Tampico

CNTE bloquea paseo de la Reforma y exige reunión con Sheinbaum; rechaza diálogo con la SEP y Segob

CNTE bloquea paseo de la Reforma y exige reunión con Sheinbaum; rechaza diálogo con la SEP y Segob

Juicio contra Rafael Caro Quintero en NY comenzará el 8 de marzo de 2027; situación podría cambiar si llega a un acuerdo con EU

Juicio contra Rafael Caro Quintero en NY comenzará el 8 de marzo de 2027; situación podría cambiar si llega a un acuerdo con EU

Muere otro mexicano bajo custodia de ICE, ahora en Florida; muerte de joven es la número 42 bajo la administración Trump

Muere otro mexicano bajo custodia de ICE, ahora en Florida; muerte de joven es la número 42 bajo la administración Trump

México, blindado ante impactos económicos por guerra en Irán, afirman banqueros; se reúnen con autoridades antilavado de EU

México, blindado ante impactos económicos por guerra en Irán, afirman banqueros; se reúnen con autoridades antilavado de EU

Mensajes de WhatsApp no pueden ser presentados como prueba de violencia política: TEPJF; gozan de “protección constitucional”

Mensajes de WhatsApp no pueden ser presentados como prueba de violencia política: TEPJF; gozan de “protección constitucional”

“Usted va a abrir las puertas del infierno”; Sandra Romandía narra investigación sobre el hallazgo del Rancho Izaguirre

“Usted va a abrir las puertas del infierno”; Sandra Romandía narra investigación sobre el hallazgo del Rancho Izaguirre

Detienen a maestro en CDMX; acusado de grabar a alumnas en colegio de la alcaldía Benito Juárez

Detienen a maestro en CDMX; acusado de grabar a alumnas en colegio de la alcaldía Benito Juárez

Titular de asuntos internos de la CDMX desmiente declaraciones de "Lady Pepitas"; "no es un tema personal, es institucional", dice

Titular de asuntos internos de la CDMX desmiente declaraciones de "Lady Pepitas"; "no es un tema personal, es institucional", dice

Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Japón y Países Bajos condenaron las recientes represalias de contra infraestructuras energéticas en el Golfo, y se dijeron "dispuestos a contribuir" a la seguridad en el , cerrado de facto por Teherán.

El comunicado comienza condenando "en los términos más tajantes" los ataques iraníes contra "barcos desarmados", infraestructuras civiles, instalaciones de petróleo y gas y el cierre de facto del estrecho de Ormuz por parte de Irán, que - recuerdan - son una violación de la resolución 2817 del Consejo de Seguridad de la ONU.

Subrayan que los ataques iraníes tendrán consecuencias que "van a sufrir gente de todo el mundo, especialmente los más vulnerables".

Lee también

"Pedimos una moratoria inmediata y general sobre los ataques a infraestructuras civiles, en particular las instalaciones petroleras y de gas", indicaron los seis países en un comunicado conjunto.

"Nos declaramos dispuestos a contribuir a los esfuerzos necesarios para garantizar la seguridad del paso por el estrecho" de Ormuz, añadieron estos países, sin dar mayores detalles de cómo sería esa contribución.

"Aplaudimos el compromiso de las naciones que se han sumado a un plan de preparación", señalan, sin dar otros detalles.

"La seguridad marítima y la libertad de navegación benefician a todos los países", concluyen, antes de llamar "a todos los países a respetar la ley internacional".

Lee también

Las instalaciones del yacimiento de gas South Pars cerca de Kangan, en el sur de Irán, el 22 de enero de 2014. Foto: Behrouz Mehri / AFP
Las instalaciones del yacimiento de gas South Pars cerca de Kangan, en el sur de Irán, el 22 de enero de 2014. Foto: Behrouz Mehri / AFP

Ataques a infraestructura energética

Ni Estados Unidos ni Israel -país este último que también ha bombardeado una enorme instalación gasística en Irán en las últimas horas- aparecen mencionados por su nombre en el comunicado.

En tiempos normales circula por ese estrecho el 20% del petróleo y el gas natural licuado consumidos a nivel mundial.

Su cierre de hecho por parte de Irán, en represalia por el ataque de Estados Unidos e Israel en curso desde el 28 de febrero, ha disparado los problemas logísticos y de aprovisionamiento y elevado el precio del barril de crudo por encima de los 110 dólares.

El miércoles, el ejército israelí atacó el gigantesco yacimiento gasístico de South Pars-North Dome, compartido por Irán y Qatar. Es la reserva de gas conocida más grande del mundo y abastece cerca del 70% del gas natural doméstico de la república islámica.

Lee también

En represalia, Irán atacó Ras Lafan, en Qatar, el mayor complejo industrial y puerto de exportación de gas natural licuado (GNL) del mundo.

También hubo ataques este jueves contra dos refinerías de petróleo en Kuwait y contra una instalación petrolera en el puerto de Yanbu, en el mar Rojo, utilizada por Arabia Saudita para exportar crudo evitando el estrecho de Ormuz.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pago doble en ABRIL de Becas Bienestar: ¿Quienes recibirán $11,600 y $3,800 pesos?. Foto: iStock / Antonio_Diaz / Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez

Pago doble en ABRIL de Becas Bienestar: ¿Quiénes recibirán $11,600 y $3,800 pesos?

¿Tu internet está lento? Cómo saber quién se roba tu WiFi hoy mismo y el truco para bloquearlos para siempre. Foto: Especial

¿Tu internet está lento? Cómo saber quién se roba tu WiFi hoy mismo y el truco para bloquearlos para siempre

Pensión Bienestar 2026 registro abierto para personas de 30 a 64 años, requisitos y fechas para obtener $3,300. Foto: Especial Secretaría de Bienestar

Pensión Bienestar 2026: registro abierto para personas de 30 a 64 años, requisitos y fechas para obtener $3,300 pesos

Cómo tramitar la visa americana/ iStock/ Prostock-Studio

¿Cómo renovar tu visa americana de turista SIN asistir en persona? Así se simplifica el proceso

Alberta, Canadá. iStock/ Mumemories

Este es el programa que te otorga la residencia permanente para vivir y trabajar en Alberta, Canadá

Foto: EFE

¿Qué es el Spring Break en Estados Unidos y cuáles son las mejores playas para visitar este 2026?