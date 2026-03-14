En la Ciudad de México hay taquerías en cada esquina, así que para destacar no basta con que los tacos tengan una buena cantidad de carne. Algunos lugares llaman la atención por sus recetas, otros por el ambiente… y otros porque detrás del negocio hay una celebridad.

Ese es el caso de Los Pacientes, la taquería del reguetonero El Malilla, que decidió entrarle también al negocio de los tacos; el lugar combina el ambiente relajado de una taquería con el toque urbano que caracteriza al cantante, y en Menú te contamos lo que necesitas saber para visitarlo.

Aunque se inauguró hace poco, el sitio ya empezó a generar curiosidad entre fans del artista y quienes siempre están buscando nuevos lugares para echarse unos buenos tacos en la capital.

El 31 de marzo es el Día del taco. Foto: Wikimedia Commons

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¿Qué venden en Los Pacientes?

En Los Pacientes el menú gira alrededor de los tacos, como debe ser en cualquier taquería que se respete; hay varias opciones de carne para que cada uno arme su orden según el antojo; entre los tacos que puedes encontrar están los de chuleta, sirloin, roast beef, birria de res, pollo, cabeza, lengua, campechano, suadero, molleja, entre otros.

Pero no solo se venden tacos, también hay algunos antojitos para arrancar, como guacamole, nopales preparados, esquites, frijoles de la casa y chicharrón de queso. Si después de comer todavía te queda espacio, también hay algunos postres y bebidas para tener una comida completa.

El taco es uno de los referentes de la gastronomía mexicana. Foto: Freepik

¿Cuánto cuesta comer la taquería de El Malilla?

Ahora sí, la pregunta que muchos se están haciendo desde que empezaron a leer la nota: ¿cuánto cuesta comer en Los Pacientes?

El menú del lugar se organiza en tres secciones principales: Entradas, tacos y quesadillas. De acuerdo con fotografías del menú compartidas en Google Maps por el usuario Pedro Lombana, algunos de los platillos y precios que se pueden encontrar son los siguientes:

Entradas

Tostadas con ajo: $35.00

Frijoles de la casa: $55.00

Nopales preparados: $55.00

Cebolla horneada: $65.00

Chicharrón de queso: $75.00

de queso: $75.00 Esquites pacientes: $75.00

Tacos

Birria de res: $48.00

Cabeza: $48.00

Campechano: $48.00

Chuleta de cerdo: $48.00

Pollo: $48.00

Roast beef: $48.00

Suadero: $48.00

Lengua : $58.00

: $58.00 Molleja: $58.00

Sirloin: $58.00

Quesadillas

Quesoasada: $125.00

Quesabirria: $125.00

Quesopollo: $125.00

Además, Los Pacientes ofrece algunas bebidas como aguas frescas y refrescos con un costo de de $55.00, aproximadamente; y también tienen una sección de coctelería, aquí se puede encontrar tragos como margaritas, frescos de pepino, Aperol Spritz, entre otros, cuyos precios oscilan entre $120.00 y $165.00.

Los postres pueden ser duraznos con crema, carlota de limón y helados, cada uno con un precio de $65.00 en promedio; también hay dulces mexicanos tradicionales como cocadas, obleas, tamarindos y palanquetas, que se venden a $15.00 la pieza.

Los tacos árabes son de origen libanés. Foto: Freepik

¿Dónde está Los Pacientes, la taquería de El Malilla?

Si después de leer todo esto ya te dieron ganas de ir por unos tacos, Los Pacientes está en calle Dr. J Navarro 218, Col. Doctores, en la Ciudad de México. El lugar tiene un horario de martes a domingo de 14:00 a 23:00 horas, así que puedes ir a comer o a cenar.

Y tú, ¿te animas a ir a comer a la taquería de el El Malilla?

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