La escena gastronómica de la Ciudad de México se prepara para un encuentro culinario que no te puedes perder. El restaurante Galea, liderado por el chef Rafael Zaga y la chef pastelera Michelle Catarata, conmemora su cuarto año de trayectoria con un evento que reúne a figuras internacionales de la cocina italiana y la repostería fina.

Esta celebración no solo marca un hito en el calendario del restaurante, sino que representa un reencuentro profesional significativo.

Los anfitriones recibirán a quienes fueron sus mentores en Nueva York: los reconocidos chefs Michael White y Francis Joven, para ofrecer una experiencia conjunta que fusiona técnicas e historias compartidas en las cocinas de mayor prestigio, y en Menú te compartimos los detalles para que seas parte de la celebración.

¿En qué consiste la colaboración entre Michael White y Galea?

La celebración del aniversario de Galea se vivirá con una cena especial de dos noches que se llevará a cabo los días 26 y 27 de marzo de 2026, en un horario de 5:00 PM a 10:00 PM.

El evento celebra la transmisión de conocimientos y la consolidación de Galea en la escena internacional, ya que Zaga y Catarata se formaron bajo la dirección de White y Joven en el restaurante Marea en Nueva York, donde ocuparon puestos de sous chef y sous chef pastelera, respectivamente.

Como explica el chef Rafael Zaga, esta colaboración es "profundamente personal", pues representa cerrar un círculo al cocinar junto a su mentor en su propio restaurante.

¿Qué platillos tendrá el menú de aniversario?

Se ofrecerá una propuesta de 9 tiempos diseñada y ejecutada en conjunto por los cuatro chefs. Según el menú detallado para la ocasión, cada platillo destaca por un enfoque estacional y un respeto absoluto por el ingrediente. La estructura del menú incluye:

Assagino: Tartar de langosta curada en kombu con zabaglione de manzanilla, y Maíz baby al funghetto con mousse de aguacate.

Crudo: Pesca de temporada con aqua pazza de hinojo, pepino, chile serrano y chicharrón de cerdo.

Pastas: Incluye el mundialmente famoso fusilli con pulpo y tuétano de Michael White, además de un agnolotti relleno de ricotta y maíz a la parrilla.

Platos Fuertes: Mollejas de Wagyu con puré de yuca, y Pesca del día en dashi de almeja infusionado con lardo.

¿Habrá postres especiales?

La sección dulce marcará el reencuentro del equipo original de pastelería de Marea. Michelle Catarata colaborará con Francis Joven, actual chef pastelero de Santi en Manhattan. Juntos presentarán:

Chocolate: Una creación con chocolate mexicano, mesquite, aceite de oliva y brioche. Mil hojas de merengue: Elaborado con nuez de la India, queso crema, mango y crema de mamey.

Estos postres reflejan el equilibrio en el dulzor que caracteriza el programa de pastelería de Catarata, quien fue reconocida como Chef Pastelera del Año por la Canirac en 2025.

¡Celebra el aniversario de Galea!

Si ya se te antojó probar este delicioso menú especial, aquí te dejamos los detalles para asistir a la cena:

Ubicación: Sinaloa 67, Roma Nte., CDMX

Fechas: 26 y 27 de marzo de 2026

Costos:



Nota: Los precios no incluyen servicio

