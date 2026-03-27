A 48 horas que inicie la temporada de vacaciones de verano, se pone en funcionamiento la rehabilitación del puente “El Pedregal” que resultó seriamente dañado por las intensas lluvias del huracán John.

Con esta obras suman 76 puentes que han sido intervenidos por el gobierno federal, así como cinco mil acciones en carreteras, con una inversión de mil 880 millones de pesos, se informó en el evento en el que estuvo presente la gobernadora Evelyn Salgado Pineda (Morena) y el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de México, Jesús Antonio Esteva Medina.

En su mensaje, el secretario de la SICT, Esteva Medina, detalló que el puente “El Pedregal”, fue construido en el 2001, y contaba inicialmente con 25 metros de longitud y 4 metros de altura, conectaba a Acapulco, Coyuca de Benítez, Juan R. Escudero y Chilpancingo.

En Acapulco inauguramos el puente “El Pedregal”, una obra impulsada por el @GobiernoMX a través de la @SICTmx, tras el paso del huracán “John”. 🤝 Con hechos, se reafirma el compromiso de nuestra presidenta @Claudiashein con Guerrero y el bienestar de nuestras familias.



Junto al… pic.twitter.com/uUYKklNdiL — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) March 27, 2026

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Después del paso de los huracanes Otis y John, el puente sufrió daños estructurales y colapso de accesos, por lo que se determinó que para su correcto funcionamiento y durabilidad, se debía hacer una recuperación con un “periodo de retorno de mil años”.

Ello significó que “la estructura está preparada para venidas de agua que corresponden a lluvias que se pueden presentar una de cada mil años, pues inicialmente estaban preparados para una lluvia torrencial de cada 100 años”.

Y especificó: “Eso significa que ahora tiene mucha mayor capacidad, ahora tiene 60 metros de longitud, en vez de 25; en vez de 4 metros de altura, ahora tiene 11 metros de altura entre el nivel de agua y del puente, se requirió hacer voladuras con explosivos porque es roca”.

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Asimismo el servidor público mencionó que el puente tuvo una ampliación de 6 a 9 metros de ancho, lo cual representa 160 metros de intervención total, así mismo, indicó que se concluirán cunetas que reforzarán la salida de agua a petición de un habitante, así como la instalación de luminarias.

“El puente cambió completamente su condición de seguridad, tanto de capacidad hidráulica como de capacidad estructural”, aseveró.

En la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se han invertido mil 880 millones de pesos en la reparación y remodelación de 68 puentes en todo el estado, además de 8 más que se encuentran en la carretera 200 que va de Zihuatanejo a Salina Cruz, dando un total de 76 puentes, lo cual suma una longitud de 4.6 kilómetros de rehabilitación.

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A su vez, la gobernadora Salgado Pineda consideró que “con estas acciones de infraestructura nuestro estado está abriendo una nueva página de esperanza y de justicia social”

En el evento estuvieron la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez y el director general del Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte Guerrero, Ricardo Alarcón Abarca.

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