Por la falta de Estado de derecho, el déficit presupuestal, el impuesto sobre el consumo y por falta de credibilidad institucional, México obtuvo la calificación B1, dos niveles abajo de la mejor calificación, de acuerdo con el “Índice de Prosperidad de América Latina y el Caribe 2026” del instituto suizo IMD.

En este nuevo estudio, se sitúa a los países en ocho niveles que van del A1, el mejor, al D2, el más bajo.

Las mejores calificaciones las obtuvieron Chile y Costa Rica con A1, le siguen Bahamas, Barbados, Panamá, Puerto Rico, San Cristóbal y Nevis y Uruguay con A2.

Mientras que la calificación de B1 la tienen Argentina, Brasil, Granada, Perú, Trinidad y Tobago, además de México.

Colombia, Jamaica y Paraguay, entre otros se ubican en B2; en C1 está Belice junto con 3 países más, en C2 ubican a Cuba, Surinam y El Salvador, en tanto que en D1 Bolivia, Guatemala y Nicaragua; mientras que en D2, la evaluación más baja, están Haití, Honduras y Venezuela.

El Centro de Competitividad Mundial del IMD realizó este nuevo estudio entre 34 economías latinoamericanas y caribeñas en las que analiza cuatro pilares: Desafíos Económicos, Gobernanza e Instituciones, Dinámica Gerencial y Empoderamiento Social– utilizando 78 indicadores.

Calificaciones de México en el Ranking de Prosperidad

En el caso de México obtuvo la mejor calificación en Retos económicos con A2; le sigue Empoderamiento social con B1, luego Dinámicas de gestión con B2 y Gobernanza e instituciones con C1.

En el tema económico obtuvo sus peores calificaciones en concentración de las exportaciones en un solo socio al ubicarlo en el sitio 32 de 34, en crecimiento económico lugar 29 e inflación en el 23 y las mejores calificaciones en índice de complejidad económica, tasa de desempleo y concentración de las exportaciones por producto.

En Dinámicas de gestión las peores calificaciones están en población activa femenina 23, población activa migrante 22 y densidad de nuevas empresas 22. Las mejores calificaciones están en población activa 2, empresas nacionales que cotizan en bolsa 4 y artículos científicos 2.

En Gobernanza e instituciones las mejores calificaciones las tuvo en tipo de cotización a la seguridad social a cargo del empleado 1 y del empleador 3; mientras que las peores calificaciones fueron índice de Estado de derecho 27, déficit presupuestal del Estado 24, tasa de impuesto al consumo 22.

En Empoderamiento social la mejor calificación está en mujeres en el parlamento 3, exclusión juvenil 8 y analfabetismo 11 y las peores calificaciones son tasa de homicidios 23, servidores de internet seguros 19 y porcentaje de profesores por alumnos en educación primaria.

"Prosperidad fragmentada" en la región

El estudio explica que “la prosperidad en la región está altamente fragmentada, con países repartidos en todos los niveles. La fortaleza económica por sí sola no explica las diferencias. Panamá y Uruguay presentan altos niveles de renta, mientras que Brasil y Argentina tienen perfiles similares pero no se sitúan entre los niveles más altos. Por su parte, países como Costa Rica y Panamá destacan en gobernanza y empoderamiento social, pero siguen teniendo limitaciones en otros ámbitos”.

Además de que hay tres patrones que se observan en la región y que son la explicación por la cual se estanca la prosperidad y esos son “crecimiento económico sin credibilidad institucional” como se observa en México y Brasil. Está también la buena gobernanza sin profundidad empresarial como en Paraguay y Santa Lucía o aumento de ingresos sin inclusión social en Panamá.

El autor principal del informe y economista en jefe del Centro de Competitividad Mundial del IMD, José Caballero, dijo que a medida que las cadenas de suministro se reconfiguran por las tensiones geopolíticas y los aranceles estadounidenses, Latinoamérica y el Caribe podrían beneficiarse, pero ello dependerá de la mayor capacidad de gestión empresarial.

“Si China termina desplazando cadenas de producción hacia América Latina para mitigar el impacto de los aranceles estadounidenses, las oportunidades industriales serán reales y significativas. Pero sin las condiciones adecuadas, la región corre el riesgo de desaprovechar completamente este momento”, comentó Caballero.

Expuso que se tienen que mejorar los cuatro pilares para tener progresos porque rara vez un mayor desempeño de un pilar genera impulso.

Consideró que “el índice rompe con los enfoques tradicionales centrados en el PIB y un número limitado de indicadores económicos, al emplear una metodología que permite identificar deficiencias estructurales y comparar el rendimiento de forma multidimensional”.

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