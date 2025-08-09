Diseñador que creó sandalias "Oaxaca Slip-On" con Adidas reconoce apropiación de nombre del estado; lo "lamento profundamente", dice

Más Información

El diseñador lamentó este sábado que las sandalias que elaboró junto con se hayan "apropiado el nombre" del estado mexicano de Oaxaca, luego de que el gobierno los acusara de apropiación cultural.

Autoridades locales habían denunciado que el modelo "Oaxaca Slip-On", elaborado por el diseñador estadounidense de raíces mexicanas Willy Chavarría y la compañía deportiva, de esa región sin autorización de sus auténticos creadores.

"Lamento profundamente que este diseño haya apropiado el nombre y no haya sido desarrollado en asociación directa y significativa con la comunidad oaxaqueña", dijo el artista en una declaración enviada a la AFP.

Chavarría reconoció que el lanzamiento de las sandalias "no está a la altura del respeto y el enfoque colaborativo" que merece la comunidad de Villa Hidalgo Yalalag, cuna del diseño original, según el gobierno de Oaxaca.

El pueblo de Yalalag "se vio plagiado y (...) sufrió esta apropiación cultural", afirmó el viernes la subsecretaria federal de Desarrollo Cultural, Marina Núñez.

"Es una propiedad intelectual, colectiva, tiene que haber un resarcimiento", dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, luego de anunciar una reunión entre Adidas y el gobierno de Oaxaca.

Chavarria estuvo en el ojo del huracán a finales de junio luego de que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, le acusara de "glorificar a los criminales" en uno de sus desfiles en la Semana de la Moda de París.

Durante dicha pasarela, varios hombres tatuados que vestían camisetas y pantalones cortos de color blanco se arrodillaron, lo que remitió a la postura que se impone a los internos del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la prisión de máxima seguridad construida por Bukele para encerrar a pandilleros.

