A pesar de que México busca la autosuficiencia alimentaria, de enero a julio del 2025 se registraron incrementos máximos históricos en la importación de granos en el país, de acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

El maíz blanco triplicó las importaciones, en volumen, en esos siete meses con respecto al 2024; la entrada de sorgo al país tuvo un récord histórico, y la pasta de soya registró un máximo al aumentar las importaciones 14.3%.

El GCMA señaló que subieron también las importaciones de avena en 6.2%, pero hubo descensos relevantes en frijol, con una caída en las compras al exterior de 40% en volumen.

Además bajaron las importaciones de trigo en 3%, de arroz 12.9%, de complejo de algodón en 20.4%, de cebada y malta 19.4% y de canola 6.2%.

Las importaciones de avena incrementaron un 6.2%. Fuente: Freepik.

Importaciones llegan a los 8 mil 758 millones de dólares

En los siete primeros meses del año las importaciones granos y oleaginosas llegó a 27.9 millones de toneladas, con un valor de 8 mil 758 millones de dólares (mdd).

GCMA dijo en su reporte que “las importaciones de maíz alcanzaron un volumen récord en el período enero-julio 2025. El maíz blanco mostró el crecimiento más pronunciado entre todas las variedades”.

Por ese incremento del volumen se pagaron 3 mil 151 millones de dólares en esos siete meses.

En tanto, las importaciones de sorgo significaron 106 millones de dólares y por pasta de soya 473 millones de dólares.

