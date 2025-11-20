Ciudad Victoria.- Tras siete años al frente de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), y dos como Procuraduría, Irving Barrios Mojica confirmó que no se registrará para participar en el proceso de selección para el proceso de renovación de la FGJE.

“Como lo manejamos desde un principio, pues no tenemos contemplado volver a contender”, expresó Barrios Mojica, aunque tiene la oportunidad según lo marca la Constitución, “al momento no tenemos esa intención”.

-¿Le han propuesto, renovarse o volverse a inscribir?

“No, no es un tema de propuestas, yo creo que es un tema nada más de convicción. Nosotros lo que creemos es de que durante este periodo, durante estos siete años de fiscalía, dos años de procuraduría, logramos desarrollar o avanzar muchos de nuestros programas, nuestros planes de trabajo, que hoy vemos que son los que se faltan con la federación”, respondió el fiscal general.

Irvin Barrios Mojica llegó al cargo en la administración del ex gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca (PAN) y continuó en la actual administración de Américo Villarreal Anaya (Morena).

Durante el ciclo que está por concluir, aseguró que lograron transformar la Procuración de Justicia en Tamaulipas, “le dimos unos pasos muy adelantados, nos hemos posesionado en varias de las áreas en baluartes, o en referentes nacionales. Es un trabajo que se necesita día a día, una lucha. Confiamos en que el plan de trabajo que nosotros implementamos hace siete años y que se han visto los resultados ahora en este séptimo informe, se ve complementado y seguirá en esa misma ruta, porque vemos que es la misma ruta que ahora se está planteando la Estrategia Nacional de Seguridad Pública”.

A pregunta directa, sobre los temas pendientes a mejorar, Barrios Mojica se refirió a uno de los ejes rectores, “que nosotros nos manejamos en ese entonces fue el fortalecimiento del capital humano y la capacitación de la Fiscalía. Al día de hoy no cumplimos esas metas, pero sin embargo, también vemos que dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que marca la presidenta y el Gabinete de Seguridad Federal es lo mismo todavía. Seguimos en la continuidad de fortalecer los ministerios públicos, los peritos y de fortalecer a nuestros agentes de ministerio público. Yo creo que ese es el compromiso principal que tenemos aquí en Tamaulipas que falta fortalecer, pero también, repito, a nivel nacional”.

Destacó que, en atención a las cargas de trabajo y según el Censo Nacional de Procuración de Justicia del año 2025, que se refiere al 2024, “vemos que efectivamente hay un avance en la reducción de los asuntos que se traduce efectivamente en una menor impunidad de los delitos. Sabemos que día a día también es un trabajo muy fuerte y seguimos en esa línea. Hay varias áreas que se fortalecieron, el tema de la búsqueda de personas que es un día a día, es un trabajo muy fuerte que también es otras áreas que hay que potenciar. Podemos decir que Tamaulipas ha sido referente en la creación de varias áreas y de los protocolos a nivel nacional se tienen que manejar en estas marcas”.

